Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Erzurum’da okullar tatil mi? 26 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Erzurum’da okullar tatil mi? 26 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması

21:5925/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erzurum’da okullar tatil mi? 26 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması
Erzurum’da okullar tatil mi? 26 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Erzurum merkez ilçeleri Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riskine dikkat çekildi. Valilik açıklamasında, “İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle 26 Şubat 2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Erzurum’un diğer ilçelerinde kararlar kaymakamlıklara bırakıldı.





#erzurum
#kar tatili
#okul tatili
#aziziye
#palandöken
#yakutiye
#erzurum valiliği
#kar yağışı
#eğitime ara
#Erzurum’da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar