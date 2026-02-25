İtalya temsilcilerine karşı 28. randevu





Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalya ekipleriyle bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Juventus’un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile oynanan maçlarda 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi elde edildi. Bu karşılaşmalarda 37 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, 40 gol yedi.





Juventus özelinde ise tablo Galatasaray lehine. İki takım arasında oynanan 7 maçta temsilcimiz 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu mücadelelerde Galatasaray 14 gol üretirken, kalesinde 9 gol gördü.