UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus’a konuk oluyor. İtalya’da oynanacak Juventus - Galatasaray maçı saat 23.00’te başlayacak ve mücadele TRT 1 ile tabii platformu üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.
Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi?
Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 Tabii canlı yayını izle
Galatasaray Avrupa’da 338. kez sahnede
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 338. maçına çıkıyor. 1956-1957 sezonunda başlayan Avrupa yolculuğunda 37 farklı ülkenin 113 takımıyla karşılaşan Galatasaray, geride kalan 337 maçta 120 galibiyet, 90 beraberlik ve 127 mağlubiyet aldı. Avrupa arenasında 465 gol atan temsilcimiz, kalesinde 511 gole engel olamadı.
İtalya temsilcilerine karşı 28. randevu
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalya ekipleriyle bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Juventus’un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile oynanan maçlarda 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi elde edildi. Bu karşılaşmalarda 37 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, 40 gol yedi.
Juventus özelinde ise tablo Galatasaray lehine. İki takım arasında oynanan 7 maçta temsilcimiz 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu mücadelelerde Galatasaray 14 gol üretirken, kalesinde 9 gol gördü.
Deplasmanda ilk İtalya galibiyeti hedefi
Galatasaray, İtalya deplasmanlarında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Lazio, Juventus, Roma, Bologna, Milan ve Parma karşısında oynanan dış saha maçlarında 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alındı. Bu akşamki Juventus deplasmanı, sarı-kırmızılılar için tarihi bir eşik anlamı taşıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18. kez mücadele ediyor. Daha önce 17 kez yer aldığı organizasyonda 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasına katıldı. Bu sezon ilk kez 36 takımlı yeni lig formatında yarışan temsilcimiz, Devler Ligi’nde 167. maçına çıkacak.
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplamında 166 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 45 galibiyet ve 40 beraberlik elde etti, 81 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa’nın bir numaralı kulüp organizasyonunda 178 gol atan sarı-kırmızılılar, 276 gole engel olamadı.
Son dönemde dirençli performans
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçın 13’ünde yenilmedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden temsilcimiz, istikrarlı bir grafik ortaya koydu. Ancak Şampiyonlar Ligi grup ve lig aşamasındaki son 27 maçta 6 galibiyet alınabildi.
Juventus - Galatasaray maçı, hem temsilcimizin Avrupa performansı hem de Şampiyonlar Ligi yolculuğu açısından kritik bir sınav olacak.