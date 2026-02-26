2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, mazot ve gübre desteğini kapsayan Temel Destek ödemelerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde, şubat sonu ile mart başı arasında yapılması planlanıyor. Ödemelerin geçmiş yıllarda olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde yatırılması bekleniyor.





Henüz kesin ödeme günü açıklanmasa da, desteklerin kısa süre içinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade ediliyor.