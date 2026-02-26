Yeni Şafak
Ankara TOKİ kura çekiliş listesi: 500 bin sosyal konut TOKİ Ankara kurasına katılacakların isimleri belli oldu

16:2326/02/2026, Perşembe
<p>Ankara kurası TOKİ Ankara çekilişine katılacaklar listesi</p>
TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda etap etap gerçekleştiriliyor. Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek. TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri yayımlandı. Böylece başvuru sahipleri, kura süreci öncesinde durumlarını kontrol etme imkanı buldu. Gözler şimdi 500 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek Ankara kurasının açıklanacak resmi tarihine çevrildi. Peki 500 bin sosyal konut TOKİ Ankara kurasına katılacakların isimleri açıklandı mı, kura listesine nereden bakılır? İşte Ankara TOKİ kura çekiliş listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura çekilişi heyecanı artarak devam ediyor. Başkentte ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, TOKİ Ankara sahipliği kura çekiliş tarihine odaklanmış durumda. 500 bin sosyal konutta Ankara için kura tarihi belli oldu. Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek. Ankara TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece başvuru sürecini tamamlayan adaylar, listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. İşte 500 bin konut projesi kapsamında Ankara kura çekilişine katılacaklar listesine dair detaylar.

Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

