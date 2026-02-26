Ankara TOKİ kura çekiliş listesi: 500 bin sosyal konut TOKİ Ankara kurasına katılacakların isimleri belli oldu

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura çekilişi heyecanı artarak devam ediyor. Başkentte ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, TOKİ Ankara sahipliği kura çekiliş tarih ine odaklanmış durumda. 500 bin sosyal konutta Ankara için kura tarihi belli oldu. Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek. Ankara TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece başvuru sürecini tamamlayan adaylar, listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. İşte 500 bin konut projesi kapsamında Ankara kura çekilişine katılacaklar listesine dair detaylar.