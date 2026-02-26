Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 26 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Yılın ikinci ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 26 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
26 Şubat Perşembe günü bugün güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 57.17 TL
Motorin: 60.30 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 57.00 TL
Motorin: 60.15 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 58.10 TL
Motorin: 61.41 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 58.37 TL
Motorin: 61.69 TL
LPG: 30.09 TL
BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ
Benzinin litre fiyatına 16 Ocak 2026 tarihinde 1,67 TL zam yapılmış, bu artışla birlikte üç büyük şehirde pompa fiyatları yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL aralığına yükselmişti. Söz konusu artışın ardından litre başına 0,95 TL indirim uygulanmıştı.
Son olarak 12 Şubat Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,55 TL tutarında yeni bir zam yapıldı.