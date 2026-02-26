Savur Gayrimenkul halka arz süreci başlıyor! Yatırımcılar "Savur Gayrimenkul ne zaman halka arz olacak?" sorusuna yanıt ararken, SPK onaylı takvim belli oldu. Toplamda 295 milyonun üzerinde payın satışa sunulacağı bu dev arzda, hisse fiyatı ve tahmini lot dağılımı netleşti. Savur GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte detaylar.

1 /5 Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında birleştiren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO), bugün talep toplamaya başlıyor. "SVGYO" borsa koduyla 26-27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplayacak şirket, toplam 295,4 milyon TL B Grubu nominal payı yatırımcılara sunacak.

2 /5 SAVUR GYO HALKA ARZ TARİHLERİ VE FİYATI Savur GYO halka arz tarihleri 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 olarak açıklandı. Halka arz fiyatı: 3,64 TL Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 1,1 milyar TL Halka açıklık oranı: %27,28 Toplam dağıtılacak pay: 295 milyon 400 bin adet Şirket, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcıdan talep alıyor.











3 /5 SAVUR GYO KAÇ LOT VERİR? Savur GYO halka arzında bireysel yatırımcı grubu için olası lot dağılımı, katılım sayısına göre değişiyor. Tahmini dağılım şu şekilde: 150 bin katılım: 788 lot (2.868 TL) 250 bin katılım: 473 lot (1.721 TL) 350 bin katılım: 338 lot (1.230 TL) 500 bin katılım: 236 lot (859 TL) 700 bin katılım: 169 lot (615 TL) 1,1 milyon katılım: 107 lot (389 TL) 1,6 milyon katılım: 74 lot (269 TL) 2,2 milyon katılım: 54 lot (196 TL) Lot sayısı, kesin katılım oranına göre netleşecek.



















4 /5 SAVUR GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Savur GYO halka arzı, katılım endeksine uygun değil. Bu nedenle faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların katılım öncesi bu detayı dikkate alması gerekiyor.