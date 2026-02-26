TOKİ Osmaniye kura listesi: TOKİ Osmaniye kurasına katılmaya hak kazanan adayların isimleri

Osmaniye’de hayata geçirilecek 2 bin 990 sosyal konut kurası için geri sayım sona eriyor. Başvuruda bulunan vatandaşların merakla beklediği kura çekiliş tarihi netleşirken, TOKİ Osmaniye kura çekilişinin 27 Şubat saat 14.00’te Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacağı duyuruldu. Kura öncesinde projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de TOKİ tarafından erişime açıldı. Böylece başvuru sahipleri, kura süreci öncesinde listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. İşte TOKİ Osmaniye kurasına katılmaya hak kazanan adayların isimleri.
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye’de gerçekleştirilecek kura çekiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre TOKİ Osmaniye kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00’te Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. Böylece başvuru sahipleri, kura günü öncesinde durumlarını resmi listeler üzerinden kontrol edebilecek. İşte TOKİ Osmaniye kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Osmaniye kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
OSMANİYE'DE TOKİ KONUTLARI NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Osmaniye'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
OSMANİYE MERKEZ 1300
BAHÇE 120
DÜZİÇİ 500
HASANBEYLİ 220
KADİRLİ 700
SUMBAS 50
TOPRAKKALE 100
TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Osmaniye’de konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci kura çekiminden kısa süre sonra başlayacak. Proje genelinde ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.