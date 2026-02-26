TOKİ Osmaniye kura listesi: TOKİ Osmaniye kurasına katılmaya hak kazanan adayların isimleri

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye’de gerçekleştirilecek kura çekiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre TOKİ Osmaniye kura çekimi , 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00’te Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. Böylece başvuru sahipleri, kura günü öncesinde durumlarını resmi listeler üzerinden kontrol edebilecek. İşte TOKİ Osmaniye kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.