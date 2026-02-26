Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Bećirović ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Erdoğan da kendilerine teşekkür ederek, Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması konusundaki kararlılıklarını paylaştı.