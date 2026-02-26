Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

18:1926/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Azerbaycan, Sırbistan, Özbekistan, Bosna-Hersek ve Yunanistan liderlerinden telefonla kutlama mesajları aldı. Görüşmelerde liderler Erdoğan’ı tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da teşekkürlerini iletti ve ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Bećirović ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Erdoğan da kendilerine teşekkür ederek, Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması konusundaki kararlılıklarını paylaştı.



#Doğum Günü
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek? GİB Kira geliri beyannamesi nasıl verilir, kimler beyan edecek? Detaylı rehber yayınlandı