Fenerbahçe turu nasıl geçer?





Kadıköy’deki ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe’nin son 16 bileti için en az dört farklı galibiyete ihtiyacı var. Üç farklı galibiyet halinde karşılaşma uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları turu belirleyecek. Diğer tüm sonuçlarda ise Nottingham Forest adını bir üst tura yazdıracak.