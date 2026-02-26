Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere’de Nottingham Forest deplasmanına çıkıyor. Kadıköy’de alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından sarı-lacivertliler tur umutlarını son maça taşıdı. Kritik mücadele 26 Şubat Perşembe akşamı oynanacak ve Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor. İlk maçta İstanbul’da alınan 3-0’lık sonuç sonrası temsilcimiz, İngiltere’nin Nottingham kentindeki City Ground Stadı’nda turu zorlayacak. Karşılaşma 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Maçın tarihi ve yayın bilgisi
Nottingham Forest - Fenerbahçe mücadelesi, Avrupa sahnesinde kader niteliği taşıyor. İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşması, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden canlı takip edebilecek.
Fenerbahçe’de eksik listesi kabarık
Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasman öncesi önemli isimlerinden yoksun sahaya çıkacak. Cezalı durumdaki Fred Rodrigues ile Jayden Oosterwolde kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de teknik heyetin görev veremeyeceği oyuncular arasında. Ayrıca kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği forma giyemeyecek.
Fenerbahçe turu nasıl geçer?
Kadıköy’deki ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe’nin son 16 bileti için en az dört farklı galibiyete ihtiyacı var. Üç farklı galibiyet halinde karşılaşma uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları turu belirleyecek. Diğer tüm sonuçlarda ise Nottingham Forest adını bir üst tura yazdıracak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe’nin sahaya; Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Cherif ve Kerem ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.