Tunceli'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili valilik açıklaması

Tunceli'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili valilik açıklaması

21:2226/02/2026, Perşembe
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür’de tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Hozat’ta ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu. Karar, olumsuz hava koşullarının doğurabileceği risklere karşı valilik koordinasyonunda alındı.

Tunceli’de kar yağışı 27 Şubat Cuma günü için eğitim takvimini etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim uygulamasına ara verildi.

Valilikten resmi açıklama

Tunceli Valiliği, bölgede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın karar aldığını duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye’de örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri 27 Şubat tarihinde durduruldu.

Hozat’ta taşımalı eğitim durdu

Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler için uygulama askıya alındı. İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, kararın tedbir amaçlı alındığını ifade etti.

Kamu personeline idari izin

Valilik açıklamasında ayrıca söz konusu ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personeli ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da 27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

