Tunceli'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili valilik açıklaması

Tunceli’de kar yağışı 27 Şubat Cuma günü için eğitim takvimini etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim uygulamasına ara verildi.