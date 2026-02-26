Bingöl'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tüm resmi ve özel okullarda bir günlük tatil kararı alındığını duyurdu. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Bingöl'de kar yağışı, özellikle Adaklı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede devam eden yoğun kar ve buzlanma sebebiyle 27 Şubat Cuma günü için kar tatili ilan edildi. Karar, Adaklı Kaymakamlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Ulaşım riskine karşı tedbir Kaymakamlık açıklamasında, olumsuz hava koşullarının ulaşım güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, kararın öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği gözetilerek alındığını vurguladı.

Tüm kademelerde eğitim durdu Alınan karar, Adaklı genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulları kapsıyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü boyunca ilçede yüz yüze eğitim yapılmayacak. Böylece Bingöl Adaklı'da kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş oldu.