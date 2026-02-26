Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bingöl'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Bingöl'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması

20:5226/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tüm resmi ve özel okullarda bir günlük tatil kararı alındığını duyurdu. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Bingöl’de kar yağışı, özellikle Adaklı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede devam eden yoğun kar ve buzlanma sebebiyle 27 Şubat Cuma günü için kar tatili ilan edildi. Karar, Adaklı Kaymakamlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Ulaşım riskine karşı tedbir

Kaymakamlık açıklamasında, olumsuz hava koşullarının ulaşım güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, kararın öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği gözetilerek alındığını vurguladı.

Tüm kademelerde eğitim durdu

Alınan karar, Adaklı genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulları kapsıyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü boyunca ilçede yüz yüze eğitim yapılmayacak. Böylece Bingöl Adaklı’da kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş oldu.

Kamu personeline idari izin

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Kar tatili kararının, buzlanma ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı önleyici bir adım olduğu ifade edildi.


Yetkililer, Bingöl ve çevresinde hava koşullarının seyrinin yakından takip edildiğini kaydetti.

#bingöl
#adaklı
#kar tatili
#okul tatili
#eğitime ara
#kar yağışı
#valilik açıklaması
#Bingöl'de okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Şubat: Türkiye'de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır?