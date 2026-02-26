Ordu'da okullar tatil mi? 27 Şubat okul var mı? Valilik duyurusu

Ordu Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. 12 ilçede okullar tamamen tatil edilirken, Altınordu, Fatsa ve Ünye’de eğitim kısmi olarak durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan bazı personel için de idari izin kararı alındı.

1 /3 Ordu’da etkisini artıran kar yağışı sonrası beklenen açıklama geldi. Ordu Valiliği, 27 Şubat Cuma günü için eğitim-öğretime ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre 12 ilçede okullar tamamen tatil edilirken, üç ilçede ise kısmi ara uygulanacak.

2 /3 ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 27 ŞUBAT 2026

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği duyuruldu.