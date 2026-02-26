Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ordu'da okullar tatil mi? 27 Şubat okul var mı? Valilik duyurusu

Ordu'da okullar tatil mi? 27 Şubat okul var mı? Valilik duyurusu

19:5926/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ordu Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. 12 ilçede okullar tamamen tatil edilirken, Altınordu, Fatsa ve Ünye’de eğitim kısmi olarak durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan bazı personel için de idari izin kararı alındı.

Ordu’da etkisini artıran kar yağışı sonrası beklenen açıklama geldi. Ordu Valiliği, 27 Şubat Cuma günü için eğitim-öğretime ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre 12 ilçede okullar tamamen tatil edilirken, üç ilçede ise kısmi ara uygulanacak.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 27 ŞUBAT 2026


Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiğini duyurdu.


Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

#okul tatili
#ordu
#ordu valiliği
#kar yağışı
#eğitime ara
#Ordu'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması