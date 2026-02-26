Yeni Şafak
Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilikten açıklama geldi

19:5526/02/2026, Perşembe
Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı ve beklenen buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verildi. Valilik, ulaşım güvenliği ve don tehlikesi sebebiyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında bir günlük tatil ilan edildiğini duyurdu. Bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Erzincan’da yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü için kar tatili kararı alındı. Erzincan Valiliği, il genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

ERZİNCAN VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI

Erzincan Valiliği, etkili olan kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seyretmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.


Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından doğabilecek riskler göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı karar alındığı aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.


Kamu personeline idari izin

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

#erzincan
#kar tatili
#okul tatili
#erzincan valiliği
#eğitime ara
#kar yağışı
#buzlanma
#Erzincan'da okullar tatil mi
