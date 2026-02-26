Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kategorilere ayırıp listelemiş: Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın müşterilerini fişlediği ortaya çıktı

Kategorilere ayırıp listelemiş: Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın müşterilerini fişlediği ortaya çıktı

23:0826/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, müşterilerini çeşitli özelliklere ayırıp listeletmiş.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, müşterilerini çeşitli özelliklere ayırıp listeletmiş.

Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın telefon dijitallerindeki incelemelerde otele gelen müşterilerin fişlendiği belirlendi. Müşterileri kategori haline getirten Yıldırım; müşterin isimleri ve iletişimleriyle birlikte referanslarını, sıfatlarını ve özelliklerini tek tek listelettiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

“Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirilmişti.

Kamuoyu bu gelişmeleri ilk kez Yeni Şafak'ta okumuştu.

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'a dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Müşterilerini fişlemiş

Yıldırım’ın telefon dijitallerindeki incelemelerde otele gelen müşterilerin fişlendiği belirlendi.

Müşterileri kategori haline getirten Yıldırım; müşterin isimleri ve iletişimleriyle birlikte referanslarını, sıfatlarını ve özelliklerini tek tek listelettiği ortaya çıktı.

10 yıllık çalışanı itirafçı olmuştu

Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu, savcılığa verdiği ifadede çeşitli itiraflarda bulunmuştu.

Arama yapılacağı gün kumar malzemelerini depoya taşıdığını belirten Çobanoğlu, mavi kapaklı kumar defterinden eve gelen kadınlara kadar ifade vermişti.

Otel müdürü Arif Altunbudak ise Yıldırım'ın Ali Koç'u adım adım takip ettirdiğini itiraf etmişti.



#Muzaffer Yıldırım
#Bebek Otel
#Uyuşturucu
#Fuhuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı