Kategorilere ayırıp listelemiş: Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın müşterilerini fişlediği ortaya çıktı

Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın telefon dijitallerindeki incelemelerde otele gelen müşterilerin fişlendiği belirlendi. Müşterileri kategori haline getirten Yıldırım; müşterin isimleri ve iletişimleriyle birlikte referanslarını, sıfatlarını ve özelliklerini tek tek listelettiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.
“Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirilmişti.
Kamuoyu bu gelişmeleri ilk kez Yeni Şafak'ta okumuştu.
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'a dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Müşterilerini fişlemiş
Yıldırım’ın telefon dijitallerindeki incelemelerde otele gelen müşterilerin fişlendiği belirlendi.
Müşterileri kategori haline getirten Yıldırım; müşterin isimleri ve iletişimleriyle birlikte referanslarını, sıfatlarını ve özelliklerini tek tek listelettiği ortaya çıktı.
10 yıllık çalışanı itirafçı olmuştu
Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu, savcılığa verdiği ifadede çeşitli itiraflarda bulunmuştu.
Arama yapılacağı gün kumar malzemelerini depoya taşıdığını belirten Çobanoğlu, mavi kapaklı kumar defterinden eve gelen kadınlara kadar ifade vermişti.
Otel müdürü Arif Altunbudak ise Yıldırım'ın Ali Koç'u adım adım takip ettirdiğini itiraf etmişti.