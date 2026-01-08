Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde yapılan aramada özel müşteriler için hazırlanan kumar malzemeleri ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıktı. “Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirildi.





Yıldırım'ın konutunda bulunan bahis materyallerinin fotoğraflarına Yeni Şafak ulaştı.













NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.





Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.











