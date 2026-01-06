Oyuncu ve menajerlere narkotik baskını

Ünlülere yönelik yürütülen dördüncü dalga uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu doğrultuda 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 İLDE BASKIN

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu Doğukan Güngör, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, menajer Haluk Şentürk, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız ve Koray Beşli gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilen şarkısı Alya Şahinler KKTC’den dönüşte İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

TİTİZLİK VURGUSU

Öte yandan operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm suç türlerinde olduğu gibi 'toplumun genel ahlakını ve toplum yapısı ile aile düzenini bozan' suçlar ve suçlularla mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi.











