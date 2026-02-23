Yeni Şafak
CHP'li Meclis üyesinden Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü'ne makaslı saldırı

23/02/2026
G: 23/02/2026, lundi
Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ı odasına girip darbetti.
Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Fahrettin Çırak, Belediye Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ın odasına girerek kendisine saldırdı. Mangal'ın sol gözüne yumruk atan Çırak'ın masada bulunan makası eline alarak saldırmaya kalktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadeye göre olay, bugün saat 11.20 sıralarında Nisbetiye Mahallesi Başlık Sokak’taki belediye binasında meydana geldi.

Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Fatih Mangal, makam odasında bulunduğu sırada Fahrettin Çırak’ın odaya girdiğini belirtti.

Odaya girip önce yumruk sonra makasla saldırdı

Mangal, Çırak’ın bağırarak odadaki diğer kişinin dışarı çıkmasını istediğini, ardından kendisine yumruk attığını ifade etti.

Arbede sırasında ilk darbenin gözüne isabet ettiği ve daha sonra göğüs ile kol bölgesine de vurulduğunu belirten Mangal, CHP'li Meclis üyesinin masada bulunan bir makası eline alarak yeniden saldırmaya çalıştığını da belirtti.

Fahrettin Çırak - Fatih Mangal

Soruşturma başlatıldı

Makaslı saldırı, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Özel Kalem Müdürü Mangal, olay sırasında tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını da ileri sürdü.

Hastaneden darp raporu aldığını belirten Mangal, kendisini darbettiğini ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Fahrettin Çırak’tan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



#Beşiktaş Belediyesi
#CHP
#Fahrettin Çırak
#Fatih Mangal
