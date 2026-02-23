İfadeye göre olay, bugün saat 11.20 sıralarında Nisbetiye Mahallesi Başlık Sokak’taki belediye binasında meydana geldi.

Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Fatih Mangal, makam odasında bulunduğu sırada Fahrettin Çırak’ın odaya girdiğini belirtti.

Odaya girip önce yumruk sonra makasla saldırdı

Mangal, Çırak’ın bağırarak odadaki diğer kişinin dışarı çıkmasını istediğini, ardından kendisine yumruk attığını ifade etti.

Arbede sırasında ilk darbenin gözüne isabet ettiği ve daha sonra göğüs ile kol bölgesine de vurulduğunu belirten Mangal, CHP'li Meclis üyesinin masada bulunan bir makası eline alarak yeniden saldırmaya çalıştığını da belirtti.

Fahrettin Çırak - Fatih Mangal

Soruşturma başlatıldı

Makaslı saldırı, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Özel Kalem Müdürü Mangal, olay sırasında tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını da ileri sürdü.

Hastaneden darp raporu aldığını belirten Mangal, kendisini darbettiğini ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Fahrettin Çırak’tan şikayetçi oldu.

