Rıza Akpolat üç maymunu oynuyor: Bilmiyorum hatırlamıyorum tanımıyorum

İstanbul’da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında , Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik de bulunuyor.

ADI GEÇEN ŞAHSI TANIMAM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada Akpolat’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Akpolat’ın sorulara ‘bilmiyorum’, ‘tanımıyorum’, ‘hatırlamıyorum’ şeklinde cevaplar vermesi dikkat çekti. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Leyla Türkyaşar’ın belediyede nasıl işe başladığı sorusuna Akpolat “Adı geçen şahsı tanımam. Belediyemizde çalışıp çalışmadığını da bilmem. Bu kişinin belediyeye alınma sürecini de hatırlamam” dedi.

Aziz İhsan Aktaş

HANGİ KURUMDAN GELDİĞİNİ BİLMİYORUM

Leyla Türkyaşar’ın eşi Mustafa Türkyaşar’ın da Aziz İhsan Aktaş’a ait Aktaş Bilişim Teknoloji isimli firmada çalıştığı ve Adana’dan tayin edilmesinde Aktaş’ın rol oynadığı belirtildi. Aktaş ise iki ismi tanımadığını ileri sürdü. Savcılığın “Ferhat Tutşi’nin öncesinde Bağlar Belediyesi’nde çalıştığı ve bu belediyenin yapmış olduğu, Aziz İhsan Aktaş’ın firmalarının aldığı ihaleler nedeniyle belediye başkanının rüşvet suçundan tutuklandığı bilinmektedir. Bu kişiyi Aziz İhsan Aktaş’ın isteği üzerine mi işe aldınız?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Başkan Akpolat, “Bu şahsın hangi kurumdan geldiğini bilmem. Beşiktaş Belediyesi’ne alınma sürecinde Aziz İhsan Aktaş’ın benden isteği olmamıştır. Şahıs belediyeye müracaat ettikten sonra evrak önüme gelmişse, ben de belirttiğim üzere imza atmış olabilirim” yanıtını verdi.

İLANLARLA İLGİLİ BİLGİM YOK

Taşınmazların satış sürecine ilişkin dosyada, ihale sürecinin başlatılmasında yönetim kurulu kararı olmadığını belirten Akpolat, “Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder Gedik inisiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir” şeklinde konuştu. Akpolat taşınmaz satışına ilişkin Beltaş’ın Beşiktaş Belediyesi’nin sitesinde ya da başka bir mecrada ilan yapıldı mı? sorusunu ise “Bilgim yok” şeklinde cevapladı.

BU KONUDA DA BİLGİM YOK

Akpolat’a, söz konusu taşınmazın satışıyla ilgili yönetim kurulu kararı olup olmadığına ilişkin 2 Ocak’ta Beltaş’a yazı yazıldığını, bir gün sonra Önder Gedik, Ozan İş ve avukat Arif Sağlam’ın yönetim kurulu defteriyle savcılığa geldiğini, ancak ilgili evrakta 4-5 Temmuz 2024’te alınan yönetim kurulu kararı üzerinde noter tasdiki olmadığını, 3 Temmuz 2024’te ise Gedik’in yönetim kurulu üyesi olarak atandığına yönelik karar olduğunu ve bunun 8 Temmuz 2024’te onaylandığının görüldüğü soruldu. Akpolat ise “Bu konuda da bilgim yok” dedi.

KAÇ İHALE ALDIKLARINI BİLMİYORUM

Şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu ‘Barka, Vekontek, Bilginay, Elif LPG ve Akaryakıt’ isimli firmaların 2020’den itibaren Beşiktaş Belediyesinden 18 ihale aldığı, ihalelerin çoğunluğunun pazarlık usulüyle yapıldığı, Aktaş’ın firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin, işlerinin tamamına yakınını almasıyla ilgili Akpolat, “Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmiyorum. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir, toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz” dedi.

İHALE SÜREÇLERİNİ BİLMEM

Savcılığın, “İhale süreçleri hakkında bilginiz var mı” sorusuna ise Akpolat, “İhale süreçlerini bilmem, olağanüstü bir durum olmadığı sürece konuya dahil olmam” dedi. İfadesinin devamında Akpolat’a, Aziz İhsan Aktaş’ı tanıyıp, tanımadığı soruldu. Akpolat ise, “Aziz İhsan Aktaş’ı Beşiktaş Belediyesi'ne taşeronluk yapması nedeniyle tanırım. Kişisel ve ticari ilişkim olmadı. Yüz yüze görüşmedik” şeklinde yanıtladı.

TUTŞİ’Yİ BİLMEM TÜRKYAŞAR’I TANIMAM

İfade sırasında Akpolat’a, adı geçen firmaların gerçekte Aziz İhsan Aktaş’a ait olduğunun tespit edilmesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarda, rüşvet karşılığında ihaleleri Aktaş’ın firmalarının kazanacağı şekilde ilana çıkarıldığı iddialarına ilişkin, Akpolat, “Benim süreçten bilgim yok. İhale süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım. Süreç onların bilgisi dahilinde yürütülür. Sözleşmeleri de ilgili arkadaşlar imzalar” diye konuştu. Savcılıkta Akpolat’a, “Ferhat Tutşi ve Leyla Türkyaşar’ı tanır mısınız sorusuna, “Ferhat Tutşi Fen İşleri Müdürü ama ne zamandır müdür olduğunu bilmiyorum, hangi kurumdan geldiğini bilmem. Leyla Türkyaşar’ı ise tanımıyorum” diyerek yanıtladı.

TAŞINMAZ SATIŞINI BİLMİYORUM

Akpolat, Ahmet Aktaş’ın yönetim kurulu üyesi seçildikten 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması hususuyla ilgili de, “Bilgim yok” yanıtını verdi. Akpolat, taşınmazın satışından 5 ay öncesinde Beltaş’ın aldığı değerleme raporunda bulunan taşınmazın değerinin 269 milyon lira, 4 milyon avro ve 4 milyon dolar olarak belirtildiği tutarsızlığa ilişkin rapor hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.

Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği ise Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 23 Ocak Perşembe günü toplanarak belediye başkan vekilini seçeceğini duyurdu. Öte yandan CHP'li Rıza Akpolat hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin karar yazısında, Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın üzerine atılı “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet almak”, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın ise “resmi belgede sahtecilik” suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.

Ferit Tutşi

Araçları neden pahalıya aldın?

Başkan Akpolat ve işadamı Aktaş’a Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak çalışan Ferit Tutşi ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde görev yapan Leyla Türkyaşar hakkında da sorular soruldu. Savcılık tarafından sorgulanan iş adamı Aktaş’ın, belediyeye ait 9 milyon değerindeki iki aracı, 15 milyona almasının ardından 470 milyonluk bir ihaleye imza attığı belirtildi.

Cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından sabah Beşiktaş Belediyesi’ne geldi. Belediyede görevli personele ziyarette bulunan Özel, çalışanlarla sohbet etti. Özel, akşam saatlerinde de Akpolat'ı Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Çıkışta konuşan Özel, İstanbul'da toplantılar yaparak nasıl bir tavır alacaklarını kararlaştıracaklarını söyledi.







