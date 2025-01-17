Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı

Akpolat, taşınmazın satışından 5 ay öncesinde Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda bulunan taşınmazın değerinin 269 milyon lira, 4 milyon avro ve 4 milyon dolar olarak belirtildiği tutarsızlığa ilişkin rapor hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmanın da 470 milyon 760 bin liraya ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 8 Ocak 2025 tarihli rapora göre satım tarihi 26 Temmuz 2024'te taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin lira, rapor tarihinde ise mevcut haliyle değeri 651 milyon 291 bin lira olmasına ilişkin,

"Ben satış yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum"