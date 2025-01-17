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Akpolat ve Aktaş için tutuklama

Akpolat ve Aktaş için tutuklama

Şahin Şen
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Rıza Akpolat
Rıza Akpolat

Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerinde ihalelerin rüşvet karşılığı suç örgütüne verilmesiyle ilgili gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri dün tamamlandı. İfadeleri alınan aralarında CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 9 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Aynı soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu bulunan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ise bulunduğu cezaevinden SEBGİS'le alınacak.


Mal varlığına el konuldu

Soruşturmada Aziz İhsan Aktaş’ın ismi suç örgütü elebaşı olarak anılıyor. Dün Aktaş’ın mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Aktaş ve şirketlerinin mal varlıklarına el konuldu.


#Beşiktaş Belediyesi
#Rıza Akpolat
#tutuklama

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