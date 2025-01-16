Düğün takılı 'sermaye' vurgunu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat tutuklandı

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı.





Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.





Akpolat ve 31 kişi hakkında tutuklama talebi

Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş 'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı

Şüphelilerin işlemleri devam ederken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın savcılıkta verdiği ifadesi de ortaya çıktı.

"Suç örgütü lideri" olan İhsan Aktaş'ı kişisel olarak tanımadığını ve bir bağlantısının olmadığını ileri süren Akpolat'ın sorulan birçok soruya da " Olaydan haberim yok, bilmiyorum, bilgim yok. " diye cevap verdiği öğrenildi.

Rıza Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım yoktur. Başkanlık dönemimde kimseden menfaat temin etmedim. Kimse bana vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmanın bazılarını ismen biliyorum. Halka temas halindeyim. Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.





Rüşveti aklamak için araç satışlarını şişirdiler

Oysa Rıza Akbolat'ın şirketine ait iki aracın fahiş fiyatlarla İhsan Aktaş'ın şirketlerine satıldığı ortaya çıkmıştı.

Buna göre 7 milyon liralık aracın 9,5 milyona; 1 milyon 750 bin liralık aracın ise 5,5 milyona satıldığı; böylelikle de rüşvetin araç satışları şişirilerek aklandığı öğrenilmişti.

Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.







