Yavaş’tan baroya usulsüz tahsis

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) taşınmaz tahsisleri, Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna takıldı. Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) başta olmak üzere çeşitli dernek, vakıf ve meslek odalarına taşınmaz tahsis ettiği belirlendi.

20 YILLIĞINA VERİLDİ

Rapordaki en dikkat çekici tahsislerden biri TBB’ye yapıldı. ABB Meclisi’nin 2023 yılında aldığı kararla Ulus İşhanı’nda bulunan 98 iş yeri, Barolar Birliği’ne 20 yıllığına tahsis edildi. Sayıştay, Barolar Birliği gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına belediye taşınmazlarının tahsis edilmesinin kanuna aykırı olduğunu belirtti.

SÜRESİZ TAHSİSLER DE VAR

Denetimlerde süresiz tahsisler de ortaya çıktı. Gölbaşı’ndaki tarihi Mehmet Ağa Konağı, 2025 yılında Tohumluk Vakfı’na süresiz tahsis edildi. Aynı yıl Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği’ne Altındağ’daki iki iş yeri yine süresiz verildi. Çorumlular Vakfı’na Altındağ’daki taşınmazlar 25 yıllığına, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’ne Yenimahalle’deki bir taşınmaz da 25 yıllığına tahsis edildi. Sincan’da Ankara Çayı kenarındaki 24 bin 429 metrekarelik alan ise şoför esnafı odasına 10 yıllığına bırakıldı.

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KANUNDA YERİ YOK

Sayıştay, Belediye Kanunu’nun 75. maddesine dikkat çekti. Buna göre belediyeler, dernek, vakıf ve meslek kuruluşlarıyla ortak hizmet projesi yapabiliyor. Ancak taşınmazlarını yalnızca diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebiliyor. Raporda, “ortak hizmet” projesi yapılmasının taşınmaz tahsisine izin vermediği vurgulandı.

GEÇEN YIL DA UYARILMIŞ

Sayıştay, aynı usulsüzlüğün 2024 yılı denetim raporunda da yer aldığını ancak belediyenin düzeltici hiçbir işlem yapmadığını belirledi. ABB ise söz konusu işlemlerin taşınmaz tahsisi olmadığını, ortak hizmet projeleri kapsamında yürütüldüğünü savundu. Taşınmazların özel menfaat amacıyla kullandırılmadığını bildirdi. Sayıştay, belediyenin savunmasını yeterli bulmadı. Raporda, ortak hizmet projesi kapsamında dahi olsa dernek, vakıf, oda ve birliklere taşınmaz tahsis edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

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