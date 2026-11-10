‘Denetim’ de hesap verecek

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Oğuzhan Ürüşan 04:00, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 04:13, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Akın Gürlek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının derinleştirileceğini, bu kapsamda denetim mekanizmalarına uzanan ilişkilerin de araştırılacağını söyledi. 464 şüpheliden 120’sinin tutuklandığını belirten Gürlek, 262 kişinin de adli kontrol altında olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, yargının gelecek dönemdeki önceliklerini açıkladı. Yeni dönemde fon soruşturmalarının derinleştirilmesi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, terör soruşturmalarında uzmanlaşma ve uluslararası adli iş birliği öne çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan fon yapılanmalarına yönelik soruşturmaların genişletileceğini söyledi. Soruşturmalarda para hareketleri, mali bağlantılar ve mal varlığı devirlerinin somut deliller üzerinden incelendiğini söyleyen Gürlek, 464 şüphelinin bulunduğunu, 120 kişinin tutuklu, 262 kişinin ise adli kontrol altında olduğunu açıkladı. Firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Gürlek, 386 gerçek kişi ile 116 tüzel kişinin mal varlıklarına tedbir ve banka hesaplarına bloke uygulandığını kaydetti. Yaklaşık 31,5 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin TMSF bünyesindeki gönüllü iade kapsamında geri alındığını belirten Gürlek, tasfiye süreci tamamlanan fonlarda ödemelerin yapıldığını, diğer fonlarda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Gürlek, gönüllü iadenin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

YENİ NESİL SUÇLARA YENİ YAPILANMA

Organize suçlar, uyuşturucu ticareti, dijital ortamda işlenen suçlar ve terörün finansmanıyla mücadelede uzmanlaşmanın artırılacağını belirten Gürlek, bu alanlarda bakanlık bünyesinde ayrı daire başkanlıklarının oluşturulduğunu açıkladı. Terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışmaların da ayrı bir başkanlık üzerinden yürütüleceğini kaydeden Gürlek, hazırlıkları süren 13. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarıyla mücadele ve ceza adaletinin etkinliğine öncelik verileceğini bildirdi. Terör suçlarıyla mücadelede savcılıkların kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini belirten Gürlek, bütün il başsavcılıklarında bağımsız Terör Suçları Soruşturma Büroları kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Terör soruşturmalarının uzman birimler tarafından yürütülmesinin hedeflendiğini kaydeden Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin millî birlik ve kardeşliği güçlendirme amacıyla sürdürüldüğünü söyledi.

294 KİŞİ İADE EDİLDİ

Uluslararası adli iş birliği kapsamında suçluların iadesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, 2026'nın ilk dokuz ayında 294 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Suç örgütlerinin sınır aşan faaliyetleriyle mücadelede İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordinasyon içinde çalışıldığını vurgulayan Gürlek, "Suçlular için kaçacak yer yoktur" anlayışıyla iade taleplerinin uluslararası sözleşmeler çerçevesinde takip edildiğini ifade etti.


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Başlıklar :fon soruşturmasıadalet bakanlığıakın gürlek
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‘Denetim’ de hesap verecek
Akın Gürlek.
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