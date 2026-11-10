Fabrika bomba gibi patladı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Elektrik ark ocağında yürütülen çalışma sırasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında 17 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda saat 12.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddeti çevrede de hissedilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

1’i AĞIR 12 YARALI

Korkunç olayda acı haberler arka arkaya geldi. İlk başlarda 3 olarak açıklanan can kaybı enkazdan cansız bedenlerin çıkarılması ve hastanedeki vefatlarla 17’ye yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralının ise 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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TAVAN VİNCİ DÜŞTÜ DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından patlamanın meydana gelişine ilişkin bilgi verdi. Kazan değişimi sırasında tavan vincinin düştüğünü, düşen malzemelerin ark ocağına ve doğal gaz hattına çarptığını belirten Elban, “Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor” dedi.

VARDİYADA 200 İŞÇİ VARDI

Patlamanın yaşandığı sırada fabrikada üretim yapılmadığını vurgulayan Vali Elban, kazan değişimi nedeniyle ilgili hatta çalışan işçi sayısının da azaldığını söyledi. Normal üretim döneminde hatta 300’ün üzerinde işçi bulunduğunu, bakım çalışması sırasında ise bu sayının yaklaşık 200 olduğunu belirten Elban, “Çünkü üretim olmadığı için kazan değişiminde normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI

HABAŞ ise kazanın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında yaşandığını açıkladı. Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmî kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü kaydedildi.

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6 kişi gözaltında

Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılması amacıyla 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca iki mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Sosyal Güvenlik Kurumu nca başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde savcılar gözetiminde uzman bilirkişiler tarafından inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda olayda kusurları bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ MANZARAYDI

Görgü tanıkları patlamanın şiddetini anlattı. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, “Kısa bir süre önce fabrikadan yük ile çıktım. Bu sırada bomba patlaması sesine benzer büyük bir gürültü duyuldu. Patlamanın şiddeti TIR'ı bile salladı. Aracı yol kenarına çekip, arkadaşlarıma sordum. 3'üncü ocakta patlama olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım” dedi.

Yusuf Baykan, Deniz Ülker.

HER TARAF DUMAN ALTI

Bölgedeki bir fabrikada çalışan Yusuf Baykan ise “Tüp patlaması gibi bir patlama oldu. Her taraf duman altına döndü. Sıra kaydını yaptıktan sonra dışarı çıktım” dedi.

YER ALTIMIZDAN KAYDI

Görgü tanıklarından Deniz Ülker de “Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı” diye konuştu.

ACI BEKLEYİŞ

Patlamayı haber alan işçi yakınları, yakınlarının durumunu öğrenebilmek amacıyla fabrika önüne geldi. Acı haberlerin ardından bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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