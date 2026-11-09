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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki patlamaya ilişkin net mesaj: 16 kardeşimiz vefat etti sorumlular ortaya çıkarılacak

19:06, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:48, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İzmir'deki patlamada 16 işçinin vefat ettiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başladığını bildirdi. Ekim ayında ihracatın 25,9 milyar dolarla rekor kırdığını, turizm gelirlerinin ise 51,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Konaklama vergisi indiriminin bir yıl uzatılacağını duyuran Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla 81 ilin ekonomik kazanım elde edeceğini vurguladı. Irak'taki gelişmelere de değinen Erdoğan, sürecin en kısa sürede tamamlanacağına inandığını belirtti. Erdoğan sözlerinin sonunda fon soruşturmasına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 16 işçi için başsağlığı dilerken, ekonomiden dış politikaya, Terörsüz Türkiye sürecinden enerji güvenliğine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

İzmir'de meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Erdoğan, olayda 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Patlamanın ardından Enerji ve İçişleri bakanlarının hızla bölgeye gönderildiğini kaydeden Erdoğan, adli ve idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Erdoğan, olayın nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılacağını vurguladı.

Ekim ayında ihracat 25,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin bölgesel istikrarsızlıklara rağmen kalkınma yolculuğunu sürdürdüğünü belirten Erdoğan, ihracat ve turizm rakamlarının ülkenin ekonomik performansını ortaya koyduğunu söyledi.

Ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Erdoğan, bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi. Ocak-ekim döneminde ihracatın yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın ise 285,6 milyar dolarla rekor kırdığını kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatında 2026 yılı başında 410 milyar dolar olarak belirlenen hedefin aşılacağını ifade eden Erdoğan, 413 milyar dolarlık yeni bir seviyeye ulaşılmasının beklendiğini dile getirdi.

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 8,8 artışla 18,6 milyar dolara yükseldiğini aktaran Erdoğan, savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarı elde edildiğini söyledi. Bu alandaki ihracatın ekim ayında yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara, 12 aylık dönemde ise yüzde 37 yükselişle 11 milyar 357 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Turizm gelirlerinde tarihi rekor

Turizm sektöründeki gelişmelere de değinen Erdoğan, 2026'nın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını bildirdi.

Turizm gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirten Erdoğan, hem çeyreklik hem de dokuz aylık dönemler itibarıyla en yüksek turizm geliri seviyesine çıkıldığını ifade etti.

Ziyaretçilerin Türkiye'de ortalama 10,34 gece konakladığını aktaran Erdoğan, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldiğini, yabancı ziyaretçilerde ise bu rakamın 120 dolara yaklaştığını kaydetti.

Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uzatılıyor

Turizm sektörüne yönelik desteklerin devam edeceğini açıklayan Erdoğan, nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılacağını duyurdu.

Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin de 2028 yılına kadar devam edeceğini bildirdi.

İhracat ve turizmdeki yükselişin yalnızca küresel gelişmelerden kaynaklanmadığını belirten Erdoğan, elde edilen başarıda üreticilerin, ihracatçıların, turizmcilerin ve hükümetin yatırımları ile teşviklerinin önemli payı olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye ile ekonomik atılım mesajı

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayıran Erdoğan, sürecin başarıya ulaşmasının turizm, ihracat, ticaret ve yatırımlara önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin doğusundan batısına tüm şehirlerinin turizm potansiyelini dünyaya güvenle tanıtacağı bir dönemin hedeflendiğini belirten Erdoğan, Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin ve Ağrı gibi şehirlerin sahip olduğu güzelliklerin uluslararası alanda daha fazla tanıtılabileceğini ifade etti.

Terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla yalnızca bölgenin değil, 81 ilin tamamının ekonomik kazanımlardan yararlanacağını kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak ekonomide asıl büyük sıçramayı o zaman yapacağız" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin bir asayiş meselesinin çok ötesinde stratejik bir devlet projesi olduğunu belirten Erdoğan, süreci ortak akıl, sağduyu, temkin ve geniş toplumsal mutabakatla sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

"En kısa vadede başarıya ulaşacağımıza inanıyorum"

Irak'ta devlet otoritesinin tesis edilmesi yönünde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, 100'den fazla örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonunun başladığını ve mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Güvenlik hassasiyetlerinden taviz vermeden süreci ilerlettiklerini vurgulayan Erdoğan, güvenlik birimlerinin çalışmaları, siyasi kurumların desteği ve milletin duasıyla Terörsüz Türkiye hedefinin en kısa sürede başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

Enerji güvenliği gündemde

Bölgedeki sorunlu alanlardan birinin de enerji güvenliği ve enerji yönetimi olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında önemli hamleler gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji tüketiminin nüfus artışıyla birlikte yükseleceğine dikkat çeken Erdoğan, yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarının harekete geçirilmesine öncelik verdiklerini söyledi. Sakarya Gaz Sahası, Gabar petrolü, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervi ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaların Türkiye'nin enerji alanındaki önemli kazanımları olduğunu ifade etti.

Karadeniz gazı 8 milyon haneye ulaşacak

Karadeniz'de üretilen doğal gazla bugün 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını belirten Erdoğan, 17 Ekim'de görev yerine uğurlanan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu sayesinde üretimin iki katına çıkarılacağını açıkladı. Erdoğan, böylece doğal gaz ulaştırılan hane sayısının 8 milyona yükseltileceğini bildirdi.

Gabar'da günlük üretim 100 bin varile çıkacak

Gabar ve Çukurova'nın petrol üretiminde önemli merkezler haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, bir dönem terör ve şiddetle anılan Gabar'da bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini söyledi.

Bölgede 184 kuyuda günlük 84 bin varil petrol üretimine ulaşıldığını belirten Erdoğan, bugüne kadar Gabar'dan toplam 75,4 milyon varil ham petrol çıkarıldığını ve bunun cari açığın kapatılmasına 6 milyar dolarlık katkı sağladığını ifade etti.

İki yeni sahada petrol üretimi başladı

Gabar'da iki yeni petrol sahasının daha keşfedildiğini açıklayan Erdoğan, Gazi ve Çardaklı adı verilen sahalarda ekim ayı itibarıyla üretime başlandığını duyurdu.

İlk değerlendirmelere göre iki sahada toplam 5,5 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli bulunduğunu kaydeden Erdoğan, yeni kuyuların devreye alınmasıyla Gabar'daki günlük petrol üretiminin yüzde 30 artacağını belirtti.

2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 830 kuyuyla bölgedeki günlük üretimin 100 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, bu gelişmenin Türkiye ekonomisine 4,4 milyar dolarlık katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.

"Fon soruşturması yoluna yoluna koyuluyor"

Erdoğan, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon meselesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sürecin açıklanan yol haritası doğrultusunda ilerlediğini belirten Erdoğan, fon soruşturmasının yakından takip edildiğini vurguladı.

Erdoğan,
"17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini, açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz"
 dedi.
Soruşturmada taviz verilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan,
"Meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak"
ifadelerini kullandı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanKabineGündem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki patlamaya ilişkin net mesaj: 16 kardeşimiz vefat etti sorumlular ortaya çıkarılacak
Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan.
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