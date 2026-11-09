



Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uygulanacak

Nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. Turizm sektörüne yönelik açıklanan ikinci karar ise işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteği oldu.





Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerin yararlandığı çalışan desteği 2028 yılına kadar devam edecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;





Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir diğer güzel haberimiz Nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz.





Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz Çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendi kendisine oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir.





Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.





Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe, milletçe, başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz.