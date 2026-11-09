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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işletmelere çifte müjde: Destek süreleri uzatılıyor

19:31, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:31, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konaklama vergisi indirimi ve çalışan desteğinin uzatılacağını duyurdu. Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uzatılırken Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin 2028 yılına kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı. Türkiye’nin dokuz aylık turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığı dönemde açıklanan kararlarla birlikte, vergi indiriminin yeni bitiş tarihi ve çalışan desteğinden yararlanma koşullarına ilişkin uygulama ayrıntıları önem kazandı.

Konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılacağı, Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin ise 2028 yılına kadar sürdürüleceği açıklandı. Kararlar, Türkiye’nin dokuz aylık turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığı dönemde duyuruldu.


Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uygulanacak

Nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. Turizm sektörüne yönelik açıklanan ikinci karar ise işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteği oldu.


Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerin yararlandığı çalışan desteği 2028 yılına kadar devam edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;


Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir diğer güzel haberimiz Nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz.


Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz Çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendi kendisine oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir.


Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.


Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe, milletçe, başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz.

Turizmde dokuz aylık gelir rekoru

Türkiye, Ocak-Eylül 2026 döneminde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Turizm gelirleri, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı.


Bu sonuçlarla turizm gelirlerinde hem çeyreklik hem de dokuz aylık dönemler itibarıyla en yüksek seviyelere ulaşıldığı belirtildi.


Aynı dönemde ziyaretçilerin kalış süresi ve harcamalarına ilişkin veriler şöyle gerçekleşti:

- Türkiye’de ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu.

- Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara yükseldi.

- Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması 120 dolara yaklaştı.

İhracatta da ekim ayı rekoru kırıldı

Turizm verileri ve destek kararlarıyla birlikte ihracat rakamları da paylaşıldı. Türkiye’nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara çıktı.


Bu tutarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatı ve aylık bazda en yüksek üçüncü ihracat rakamı kaydedildi. Ocak-ekim ihracatı yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.


2026 başında 410 milyar dolar olarak belirlenen yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefinin de aşılacağı öngörüldü. Bu tutarın 413 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Başlıklar :recep tayyip erdoğankabine toplantısıkonaklama vergisi indirimiçalışan desteğiturizm
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işletmelere çifte müjde: Destek süreleri uzatılıyor

Konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılacağı, Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin ise 2028 yılına kadar sürdürüleceği açıklandı. Kararlar, Türkiye’nin dokuz aylık turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığı dönemde duyuruldu.


Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uygulanacak

Nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. Turizm sektörüne yönelik açıklanan ikinci karar ise işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteği oldu.


Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerin yararlandığı çalışan desteği 2028 yılına kadar devam edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;


Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir diğer güzel haberimiz Nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz.


Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz Çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendi kendisine oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir.


Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.


Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe, milletçe, başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz.

Turizmde dokuz aylık gelir rekoru

Türkiye, Ocak-Eylül 2026 döneminde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Turizm gelirleri, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı.


Bu sonuçlarla turizm gelirlerinde hem çeyreklik hem de dokuz aylık dönemler itibarıyla en yüksek seviyelere ulaşıldığı belirtildi.


Aynı dönemde ziyaretçilerin kalış süresi ve harcamalarına ilişkin veriler şöyle gerçekleşti:

- Türkiye’de ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu.

- Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara yükseldi.

- Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması 120 dolara yaklaştı.

İhracatta da ekim ayı rekoru kırıldı

Turizm verileri ve destek kararlarıyla birlikte ihracat rakamları da paylaşıldı. Türkiye’nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara çıktı.


Bu tutarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatı ve aylık bazda en yüksek üçüncü ihracat rakamı kaydedildi. Ocak-ekim ihracatı yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.


2026 başında 410 milyar dolar olarak belirlenen yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefinin de aşılacağı öngörüldü. Bu tutarın 413 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

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