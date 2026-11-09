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80 yıllık hazır giyim markasında miras krizi: İflas takibi başlatıldı

15:52, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Sarar'da hisse devri krizi! Aile üyeleri arasında hukuk mücadelesi

Eskişehir merkezli hazır giyim ve sanayi grubu Sarar’da, aile üyeleri arasında yaşanan hisse devri ve alacak anlaşmazlıkları yargıya taşındı. Vefat eden kurucu ortaklardan Celaleddin Sarar’ın oğlu Ali Emre Sarar, grup şirketlerindeki gelirlerin paylaşılmadığı iddiasıyla Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

1944 yılında Hacı Abdurrahman Sarar tarafından Eskişehir çarşısında temelleri atılan ve Cemalettin, Celaleddin ile Sebahattin Sarar kardeşlerin eşit ortaklığıyla büyüyen grup, giyimden otomotive, sigortacılıktan bilişime kadar yedi şirketten oluşuyor. 28 ülkeye ihracat yapan grupta, yönetim ve hisse yapısına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

"Yedi şirketteki paylar parmak iziyle devredildi"

Dosyaya yansıyan belgelere göre, 30 Kasım 2022 tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) merkezde saat 10.00’dan itibaren art arda yedi yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Çocuğu bulunmayan kurucu ortak Cemalettin Sarar, yedi şirketteki paylarının neredeyse tamamını yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar’a yarı yarıya devretti. Devir işlemlerinde payların nominal değerleri gösterilirken, söz konusu bedellerin ödendiğine dair bir belgenin dosyada yer almadığı belirtildi. Sağ elinin kırık olduğu gerekçesiyle Cemalettin Sarar’ın kararları imza yerine sol başparmak iziyle onayladığı kaydedildi. Celaleddin Sarar’ın oğlu Ali Emre Sarar ise alınan yedi kararın tamamına, hisse devir işlemlerinin batıl ve geçersiz olduğu yönünde şerh düştü. Gerçekleşen devirlerin ardından Sebahattin Sarar ve iki kızı, yedi şirketin her birinde çoğunluk payına ulaştı ve üç kardeşin ortak emeğiyle kurulan şirketler grubunda yönetim çoğunluğu tek bir ailede toplandı.

"Kısıtlama davası ve iflas yoluyla takip süreci"

Hisse devirlerinin ardından, ömrünü bu markaya veren kurucu ortak Celaleddin Sarar, 8 Şubat 2023 tarihinde vefat etti ve payları eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar’a intikal etti. Diğer kurucu ortak Cemalettin Sarar hakkında ise Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde kısıtlama davası açılarak kendisine vasi atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Celaleddin Sarar’ın oğlu Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklık ve malvarlığı gelirlerinin diğer ortaklarla paylaşılmadan zimmete geçirildiği iddiasıyla hukuki yola başvurdu. Ali Emre Sarar, babasından kendisine intikal eden paya düşen alacakların tahsili amacıyla Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Grup şirketlerindeki hisse devirleri ve alacak iddialarına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.


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Merhum Celalettin Sarar’ın kızı Gözde Sarar şöyle konuştu:

"Aile olarak bunları yaşamayı hiçbirimiz istemezdik. Avukatımın da söylediği gibi Türkiye’ye mal olmuş bir firmayız. Bu firmaya babam yıllarca emek verdi. Bizler babasız büyüdük, babamızı hiç görmedik. Kardeşlerim ve ben çok çalıştık. Maalesef babamın da bizim de emeklerimiz şu an için yok sayılıyor. Biz de bunun mücadelesini vermek için yola çıktık. Yaşanmaması gerekiyordu. Biz, bazı hırslardan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer. Hukuka ve mahkemelerimize güveniyoruz."

Konu hakkında Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Sarar, Eskişehir’in çok kıymetli bir markası. Bizim için önemli; bu anlamda Eskişehir olarak çok fazla markamız yok. Hem ulusalda hem uluslararası gurur duyduğumuz bir marka. Ama bakıyoruz ki; bundan sonrası için acı şeylerle anılacak. Bu ticari değil, aslında tamamen vefa ile ilgili. Yani amca baba yarısı derler ya, onun öyle olup olmamasıyla ilgili. Çünkü vefat eden kardeşinizin ailesine elbette ki vefa göstermeniz gerekiyor. Bunun başka türlüsü düşünülemez, size emanetler. Senelerce birlikte emek vermişsiniz. Bugün biz şehir olarak gurur duyuyorsak; aslında üç kardeşin emeğiyle gurur duyuyoruz. Bunun aksi yönde hareket etmek markayı nereye getirecek, yani hukuk bu anlamda ne diyecek, onu da göreceğiz" diye konuştu.


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Başlıklar :sararhazır giyimeskişehir
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80 yıllık hazır giyim markasında miras krizi: İflas takibi başlatıldı
Sarar'da hisse devri krizi! Aile üyeleri arasında hukuk mücadelesi
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