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İŞKUR 10 ayda 1 milyon 258 bin 507 kişiyi işle buluşturdu

11:19, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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İŞKUR'un istihdam bilançosu açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2026 yılının ocak-ekim dönemine ilişkin verilerini paylaştı. İlk 10 ayda 1 milyon 258 bin 507 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilirken, işverenlerin eleman ihtiyacını gösteren açık iş sayısı 2 milyonu aştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1 milyon 258 bin 507 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un 2026'nın ocak-ekim dönemine ilişkin verilerini paylaştı.

İş gücü piyasasını güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükselttiklerini belirten Işıkhan, "Ocak-Ekim ayları arasında 1.2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2.8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla işveren tarafından ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan'ın, İŞKUR hizmetlerine ilişkin paylaştığı görsele göre, söz konusu dönemde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 258 bin 507 kişi işe yerleştirilirken, 2 milyon 847 bin 428 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Bireysel danışan sayısı 2 milyon 95 bin 991'e ulaşırken, işverenler tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman sayısını ifade eden açık iş sayısı 2 milyon 59 bin 208 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde 641 bin 224 iş yeri ve 11 bin 602 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi.

Aktif iş gücü programlarından ise 82 bin 192 ve iş kulüplerinden 58 bin 649 kişi yararlandı.


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Başlıklar :Türkiye İş Kurumununvedat ışıkhanİŞKUR
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İŞKUR 10 ayda 1 milyon 258 bin 507 kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR'un istihdam bilançosu açıklandı
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