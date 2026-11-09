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Otobüs firmalarında 'ara tatil' yoğunluğu yaşanıyor

11:37, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, diğer zamanlarda 22 bin olan sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, "Satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." dedi. Yıldırım, "Tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş şeklinde almalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullandı.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatil döneminin yaklaşması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, diğer zamanlarda 22 bin olan sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

"Birinci dönemin ilk ara tatili 16 Kasım'da başlıyor"

Yıldırım, birinci dönemin ilk ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, söz konusu tatil dolayısıyla otobüs biletlerine olan talebin arttığını söyledi.

Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Otobüs bilet satışları, 13 Kasım Cuma akşamı itibarıyla yoğunlaştı, 14 ve 15 Kasım'da yoğun bir hareketlilik var. Şu anda satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 20 Kasım itibarıyla sona erecek ara tatilden dönüşlerin ise 21-22 Kasım'da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, "Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücü ve yolculara tavsiyeler

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına dikkati çeken Yıldırım, başta otobüs şoförleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına işaret ederek, sürücülerin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkması halinde bu riskin azalacağını kaydetti.

Seyahat edecek vatandaşlara, emniyet kemerini takmaları ve araçlarında kış lastiğini kullanmaları uyarısında bulunan Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.


Özgün
Kasım ara tatili hangi gün başlıyor, hangi gün sona eriyor? Tatil 9 gün mü olacak? MEB 2026 ilk ara tatil tarihleri


Başlıklar :Mustafa YıldırımTüm Otobüsçüler FederasyonuTOF
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Otobüs firmalarında 'ara tatil' yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, diğer zamanlarda 22 bin olan sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.
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