İklim krizine karşı güçlü sigorta sistemi şart

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), iklim değişikliğinin ekonomik ve toplumsal etkilerini gündeme taşırken, sigorta sektörünün bu süreçteki rolü de öne çıktı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, iklim krizinin geleceğe ilişkin bir risk olmaktan çıkarak bugünün ekonomik ve toplumsal gerçekliği haline geldiğini belirtti. Seller, kuraklık ve aşırı hava olaylarının etkilerinin artık günlük yaşamda hissedildiğini ifade eden Yaşar, iklim risklerinin ekonomik kararların ve kalkınma politikalarının merkezinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

AFETLERİN EKONOMİK ETKİSİ BÜYÜYOR

İklim kaynaklı olayların yalnızca doğrudan maddi hasarla sınırlı kalmadığını belirten Yaşar, afetlerin üretimden ticarete, istihdamdan gıda fiyatlarına kadar geniş bir ekonomik etki oluşturduğuna işaret etti. Sellerin konut ve araçların yanı sıra üretim faaliyetlerini ve ticari yaşamı da sekteye uğrattığını, kuraklığın ise tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Yaşar, dayanıklılık kavramının da yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yeni riskleri yönetebilen ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini koruyabilen bir yapının önem kazandığını vurguladı.

TÜKETİCİ KARARININ AYRILMAZ PARÇASI OLMALI

Sigortacılığın yalnızca hasar sonrasında tazminat ödeyen bir mekanizma olarak görülmemesi gerektiğini belirten Yaşar, sektörün risklerin gerçekleşmeden önce yönetilmesine katkı sunan stratejik bir yapı olduğunu bildirdi. Sigortanın karar alma süreçlerinin en başından itibaren dikkate alınması gerektiğini kaydeden Yaşar, sigortanın bulunmadığı durumlarda risk maliyetinin ortadan kalkmadığını, bu yükün vatandaşlara, işletmelere ve kamuya yansıdığını ifade etti. Şehir planlamasından altyapı yatırımlarına, sanayiden tarıma kadar bütün ekonomik faaliyetlerin risk yönetimi perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, veri, teknoloji ve risk analizinin önleyici çözümlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Sigortacılığın başarısının yalnızca ödediği tazminatlarla değil, korunmasına katkı sağladığı ekonomik ve toplumsal değerle ölçülmesi gerektiğini kaydetti.

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COP31'de KÜRSEL İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği tarafından oluşturulan Insurance House girişimine destek verdiklerini belirten Yaşar, konferans çerçevesinde uluslararası sigorta ve dayanıklılık zirvelerinin düzenleneceğini bildirdi. Bu kapsamda 11-12 Kasım'da COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi, 13-14 Kasım'da ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigorta Zirvesi gerçekleştirilecek. İklim finansmanının yalnızca emisyonların azaltılmasıyla sınırlı tutulmaması gerektiğini belirten Yaşar, şehirlerin, altyapının ve üretim kapasitesinin değişen iklim koşullarına hazırlanmasının da önem taşıdığını ifade etti.

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