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33 ülkeden halka acil durum ve gıda stoku uyarısı: 4 ana sebep ortaya çıktı

11:08, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Dünya alarma geçti: Bir süredir hükümetler vatandaşlarına belirli günlere kadar yetecek seviyede gıda stoklama çağrısında bulunuyor.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde peş peşe yaşanan olağanüstü gelişmeler, dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir hazırlığa itiyor. Pandeminin şokunu henüz üzerinden atan insanlık, şimdi de ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin peş peşe yayımladığı "acil durum" rehberleriyle sarsıldı. Hükümetlerin "Evinizde nakit para, el feneri, mum, pil ve gıda bulundurun" uyarıları, Newsweek dergisinin "Global bir kriz mi geliyor?" manşetiyle birleşince tüm dünyada soru işaretlerine neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler, iklim krizine bağlı doğal afetler ve siber güvenlik tehditleri, uluslararası arenada endişeleri zirveye taşıdı.

Masadaki 4 ana sebep

Uzmanlara göre, birbirinden çok uzak coğrafyalardaki 33 ülkenin aynı anda alarm durumuna geçmesinin ardında yatan 4 ana sebep bulunuyor:

1. Artan siber saldırılar ve küresel dijital çöküş

2. Bölgesel savaşlar ve küresel ölçekteki etkileri

3. İklim krizi kaynaklı yıkıcı doğal afetler

4. Nükleer saldırı ihtimali

İngiltere'de 'Be Ready' kampanyası rafları boşalttı

İngiltere hükümetinin olası krizlere karşı başlattığı "Be Ready" (Hazır Ol) kampanyası, ülkede kısa süreli bir tedirginlik dalgasına yol açtı. Vatandaşlardan 3 günlük su, bozulmayan gıda, ilaç ve nakit bulundurmalarının istenmesi üzerine acil durum ekipmanlarına talep patlaması yaşandı.

Verilere göre el feneri satışlarında yüzde 284, taşınabilir şarj cihazlarında ise yüzde 106 artış görüldü.

Avrupa ve Asya'dan peş peşe uyarılar

Avrupa Komisyonu, açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme (bozulmayan yiyecek, pilli fener, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik vb.) bulundurma çağrısı yaptı. Yetkililer, stratejinin doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi olaylara yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.

• Almanya:
Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, her hanenin kişi başı günde en az 1,5 litre su ve konserve gıda depolaması gerektiğini belirtti. Gerekçe olarak hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintileri gösterildi.
• Japonya:
 Afet Bakanı Goshi Hosono, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın patlama riskine karşı ulusal çapta "en az 3 gün, ideal olarak 1 hafta" hazırlık çağrısı yaptı.

Hangi ülke, kaç günlük stok uyarısı yaptı?

Dünya genelinde alarma geçen ülkelerin listesi ise yaklaşan tehdit algısının boyutunu gözler önüne seriyor:

• 10-14 Gün: Avusturya, Almanya

• 7 Gün (1 Hafta): İsveç, Norveç, İsviçre, Estonya, Tayvan, Japonya (mümkünse)

• 3 Gün (72 Saat): İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Hırvatistan, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Japonya (en az), Yeni Zelanda (3+), Güney Afrika, Avrupa Birliği geneli.

• Belirli gün belirtilmeyen: ABD, İrlanda, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Filipinler (Çıkış Çantası), Singapur, Avustralya.

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Başlıklar :acil durum hazırlığıgıda stoğu33 ülkeküresel kriz
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33 ülkeden halka acil durum ve gıda stoku uyarısı: 4 ana sebep ortaya çıktı
Dünya alarma geçti: Bir süredir hükümetler vatandaşlarına belirli günlere kadar yetecek seviyede gıda stoklama çağrısında bulunuyor.
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