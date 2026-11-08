Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler, iklim krizine bağlı doğal afetler ve siber güvenlik tehditleri, uluslararası arenada endişeleri zirveye taşıdı.
Masadaki 4 ana sebep
Uzmanlara göre, birbirinden çok uzak coğrafyalardaki 33 ülkenin aynı anda alarm durumuna geçmesinin ardında yatan 4 ana sebep bulunuyor:
1. Artan siber saldırılar ve küresel dijital çöküş
2. Bölgesel savaşlar ve küresel ölçekteki etkileri
3. İklim krizi kaynaklı yıkıcı doğal afetler
4. Nükleer saldırı ihtimali
İngiltere'de 'Be Ready' kampanyası rafları boşalttı
İngiltere hükümetinin olası krizlere karşı başlattığı "Be Ready" (Hazır Ol) kampanyası, ülkede kısa süreli bir tedirginlik dalgasına yol açtı. Vatandaşlardan 3 günlük su, bozulmayan gıda, ilaç ve nakit bulundurmalarının istenmesi üzerine acil durum ekipmanlarına talep patlaması yaşandı.
Verilere göre el feneri satışlarında yüzde 284, taşınabilir şarj cihazlarında ise yüzde 106 artış görüldü.
Avrupa ve Asya'dan peş peşe uyarılar
Avrupa Komisyonu, açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme (bozulmayan yiyecek, pilli fener, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik vb.) bulundurma çağrısı yaptı. Yetkililer, stratejinin doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi olaylara yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.
Hangi ülke, kaç günlük stok uyarısı yaptı?
Dünya genelinde alarma geçen ülkelerin listesi ise yaklaşan tehdit algısının boyutunu gözler önüne seriyor:
• 10-14 Gün: Avusturya, Almanya
• 7 Gün (1 Hafta): İsveç, Norveç, İsviçre, Estonya, Tayvan, Japonya (mümkünse)
• 3 Gün (72 Saat): İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Hırvatistan, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Japonya (en az), Yeni Zelanda (3+), Güney Afrika, Avrupa Birliği geneli.
• Belirli gün belirtilmeyen: ABD, İrlanda, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Filipinler (Çıkış Çantası), Singapur, Avustralya.
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