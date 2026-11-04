Küresel piyasalar ABD'deki ara seçim sonuçlarına odaklandı

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi ve jeopolitik politikalarında değişiklik olabileceği beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

ABD'de Demokratların Kongre'de kontrolü ele alması halinde Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin iki kanadı da kaybetmesi halinde Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda ABD'deki seçimlerin jeopolitik ve ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarda gelecek dönemin seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek. Yatırımcılar, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyor.

İlk sonuçlara göre Demokratların ara seçim başarısı, her iki kanatta da çoğunluğu ele geçirebilecekleri beklentisini güçlendirdi. Buna göre, seçim sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte ABD'de endeks vadeli kontratlarda keskin düşüşler yaşanırken, Asya tarafında da risk iştahının önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 artışla 1,1250'ye çıktı.

Demokratların zaferinin, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını hayata geçirme kapasitesini sınırlayabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine yönelik öngörüleri zayıflattı.

Bu durumun ABD tahvillerine yönelik talebi artırmasıyla ülkenin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,90'a indi. Altının ons fiyatı ise siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebiyle yüzde 0,9 değer kazanarak ​​​​3 bin 954 dolara yükseldi.

Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlamalarında etkili olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Fed'e ilişkin şahin tahminler güçlendi

ABD'de seçim sonuçlarıyla Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama kapasitesine ilişkin belirsizlikler artarken, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların devam etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına yönelik ihtimallerin yüksek kalmasına neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80'e yükseldi. Makroekonomik veri tarafında da ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 333 bin artarak 7 milyon 523 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin ise iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Öte yandan ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara indi.

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken dün bilançosunu açıklayan ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Apple'ın net karını artırmasına rağmen şirketin artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kar marjı üzerinde baskı oluşturacağı yönündeki uyarısı, hisselerinde satışların oluşmasına yol açtı.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,38 düştü.

Avrupa borsaları İtalya hariç satıcılı seyretti

Avrupa borsalarında dün madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde negatif bir seyir izlenirken, bölgede gözler ABD'deki ara seçimin sonuçlarına ve Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'deki seçim sürecinde ilk sonuçların ardından​​​​​​​ bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar satıcılı seyrediyor. ABD'nin seçim sürecinde İran'a ait adaya saldırması bölgede gerilimlerin sona erebileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan ABD ara seçimlerinin tamamlanmasının hisse senedi piyasasında önemli belirsizliği ortadan kaldırması beklenirken, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetim beklentileri kısa vadede yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya yönlendiriyor.

Bölgede hızlanan bilanço sezonunda şirket finansalları da takip edilirken Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, tarım bölümündeki zayıflığa rağmen ilaç segmentinin güçlü performansı sayesinde üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden şirketin hisseleri gün içinde yüzde 7'nin üzerinde prim yapmasının ardından günü yüzde 4,5 yükselişle tamamladı.

Buna karşın spor giyim markası Adidas, UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini "nötr"den "sat"a düşürmesinin ardından gelen satışlarla günü yüzde 2,3 kayıpla kapattı.

Havacılık sektöründe Lufthansa, yükselen yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapılacağını duyuran havayolu şirketinin hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Sektörün diğer önemli oyuncusu uçak motoru üreticisi MTU ise Bank of America'nın yatırım tavsiyesini geri çekmesi üzerine yüzde 3,1 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.

Asya tarafında risk iştahı törpüleniyor

Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.

Bölgede ABD'de seçim süreci takip edilirken, siyasi belirsizliklerin dış politikaya yansımaları konusundaki endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI da 52'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 düştü.

Dolar/TL dünü 49,9820'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0190'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI

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