Pakistan bölgesel finansın başına geçti: Şanghay İşbirliği Örgütü'nde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un daveti üzerine başkent Seul’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’nde törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ı hava üssünde Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung karşıladı. Törende Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor. 4 Kasım’a kadar sürecek ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3 Kasım’da Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması, ikili ilişkileri güçlendirecek anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.