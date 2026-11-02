Pakistan bölgesel finansın başına geçti: Şanghay İşbirliği Örgütü'nde yeni dönem
Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bankalararası Konsorsiyumunun 2026–2027 dönemi başkanlığını üstlendi. Konsorsiyumun başına Sultan Ali Allana getirildi. Yeni dönemde üye ülkeler arasında ticaretin kolaylaştırılması, sınır ötesi yatırımların artırılması ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Şanghay İşbirliği Örgütü bünyesindeki ekonomik iş birliğinde yeni bir dönem başladı. Pakistan, örgütün Bankalararası Konsorsiyumunun 2026–2027 dönemi başkanlığını devraldı. Konsorsiyumun yeni başkanı Sultan Ali Allana oldu.
Pakistan'ın aynı dönemde örgütün dönem başkanlığını da üstlenmesiyle ekonomik ve finansal iş birliği çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi amaçlanıyor.
SINIR ÖTESİ YATIRIMLAR ARTIRILACAK
Pakistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni dönemde üye ülkeler arasındaki ekonomik ortaklıkların güçlendirileceği belirtildi.
Özellikle sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılması, ortak yatırımların desteklenmesi ve finansal bağlantıların geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bölgesel ekonomik entegrasyonun hızlandırılması ve üye ülkelerin ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
EKONOMİK ORTAKLIKLAR GÜÇLENECEK
Pakistan Maliye Bakanlığı, konsorsiyum başkanlığını üstlenen Sultan Ali Allana'yı tebrik ederek Pakistan'ın bölgesel ekonomik iş birliğine yönelik taahhütlerini yineledi.
Yeni başkanlık döneminde finans kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımın önündeki engellerin azaltılması hedefleniyor.