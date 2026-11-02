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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde bir ilk: Kadın büyükelçi görevine başladı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde bir ilk: Kadın büyükelçi görevine başladı

Oğuzhan Ürüşan
23:00, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 23:01, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde bir ilk: Kadın büyükelçi görevine başladı
Amna Baloch, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başladı.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliğine atanan Amna Baloch, Ankara'daki görevine başladı. Pakistan'ı Türkiye'de temsil eden ilk kadın büyükelçi olan Baloch, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine odaklanacak. Otuz yılı aşkın diplomasi tecrübesine sahip Baloch'un öncelikleri arasında ticaret, savunma sanayii, yatırım ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin artırılması bulunuyor.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde yeni dönem başladı. Ülkenin eski Dışişleri Sekreteri Amna Baloch, Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başladı. Pakistan diplomasi tarihinde bir ilke imza atan Baloch, Ankara'ya atanan ilk kadın büyükelçi oldu.

Baloch'un görev süresince iki ülke arasındaki köklü ilişkileri güçlendirmesi ve mevcut iş birliğini yeni alanlara taşıması hedefleniyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, Baloch'un atanmasının ardından 14 Ekim'de gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini istedi.

İkili ticarette 5 milyar dolarlık hedefe ulaşılması gerektiğini vurgulayan Zardari, enerji, tarım, madencilik, bilişim teknolojileri ve savunma sanayiinde ortak çalışmaların artırılmasını gündeme getirdi.

Üniversiteler arasındaki iş birliği, turizm ve insan kaçakçılığıyla mücadelede bilgi paylaşımı da yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldı.

35 YILLIK DİPLOMASİ TECRÜBESİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığına 1991 yılında katılan Baloch, diplomatik kariyerinde birçok önemli görev üstlendi.

Kopenhag ve Kolombo'daki diplomatik temsilciliklerde çalışan Baloch, Çin'in Çengdu kentinde Başkonsolos olarak görev yaptı. 2019-2023 yıllarında Malezya Yüksek Komiseri, 2023-2024 yıllarında ise Belçika, Lüksemburg ve Avrupa Birliği Büyükelçisi oldu. Eylül 2024'te Pakistan'ın 33. Dışişleri Sekreterliğine getirilen Baloch, iki yıl boyunca ülkenin diplomatik teşkilatını yönetti.

DEVLET NİŞANIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Tarih ve işletme yönetimi alanlarında yüksek lisans derecelerine sahip Baloch, 2025 yılında diplomatik çalışmalarından dolayı Pakistan'ın Sitara-i-Imtiaz devlet nişanına layık görüldü. Ankara'daki görevini üstlenmekten onur duyduğunu belirten Baloch, sorumluluğunu özveri ve kararlılıkla yerine getireceğini ifade etti. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Baloch'un diplomatik tecrübesinin Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.


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Başlıklar :PakistanAnkaraAmna Baloch
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