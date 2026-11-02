İnşaatta 2 stajyerin ölümünde yeni bilirkişi raporu: 4 sanık kusurlu bulundu

Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi’nde bulunan inşaatta stajyer olarak çalışan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin ve ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21), 15 Ağustos 2022’de etkili olan fırtınada devrilen beton kalıpların altında kaldı. Öztürk ve Çetin hayatını kaybederken, Kıratlı yaralı kurtuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, firmanın proje müdürü Sinan K., taşeron firmanın işveren vekili İnan Y. ile aynı firmada kalıp ustası olarak çalışan Bayram Y.’nin 1’inci, inşaat mühendisi Alpcan E.’nin 2'nci, iş güvenliği uzmanı Emrah A.’nın ise 3'üncü derece kusurlu oldukları belirtildi. 5 sanık hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YENİ RAPOR DOSYADA

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, 5 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Dosyaya sunulan yeni bilirkişi raporunda, kazanın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu belirtilerek, taşeron firmanın işveren vekili İnan Y.’nin yüzde 50 oranında asli, kalıp ustası Bayram Y.’nin yüzde 20, proje müdürü Sinan K. ile inşaat mühendisi Alpcan E.’nin ise yüzde 15’er oranında tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Raporda, iş güvenliği uzmanı Emrah A. ile hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin kusursuz olduğu belirtilirken, nihai kararın mahkemenin takdirinde olduğu ifade edildi.

'STAJYERLER İÇİN BENDEN İZİN ALINMADI'

Sanıklardan taşeron firmanın işveren vekili sanık İnan Y., mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Raporda, ‘Rüzgar perdesi olması durumunda kalıp devrilmeyebilirdi’ deniliyor. Rüzgar perdesinin takılması için gereken maliyetten kaçınıp bunu temin etmeyen insanlar belli. Sözleşmenin bir maddesinde rüzgar perdesinin asıl işveren tarafından temin edileceği hüküm altına alınmıştır. Rüzgarın hızının 111 kilometreye çıktığı dava dosyasında mevcut. Bilirkişiler, 30 kilometre hızındaki rüzgarın metrekareye 43 kilogram yük bindirdiğini söylemişler. Ben 23 yıldır şantiyelerde çalışan bir insanım. Kalıbın 50 kilometrenin altındaki rüzgar hızında desteksiz de devrilmeyeceğini söylüyorum. Ayrıca alınan kurul kararında stajyerlerin sahada yalnız ve refakatsiz gezdirilmeyeceği, kimin sahasına çıkarılacaksa izin alınacağı belirtiliyor. Benden izin alınmadı. Sahama girenlerden haberdar edilmemişken gözetim yükümlülüğü nasıl bana geçmiş oluyor? Ankara Valiliğinin fırtına uyarısına ilişkin de bana yapılmış bir bildirim yok" dedi.

Diğer sanıklar Sinan K., Bayram Y,, Alpcan E. ve Emrah A. da ekleyecekleri bir husus olmadığını belirtti.

'BURAYA GELİP GİTMEK ACI VERİYOR'

Hayatını kaybeden Emre Çetin’in babası İsmail Çetin ise “Olay olalı 4 yıl 2 ay oldu. Buraya gidip gelmek acı veriyor. Biz acı çekerken sanıkların hiçbirisi ceza almıyor. Ben buna dayanamıyorum. Takdiri size bırakıyorum" dedi.

Mahkeme, taraflara bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için son kez süre vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.