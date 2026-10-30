Türkiye'den Bosna Hersek'teki kazaya başsağlığı: Derin üzüntü duyuyoruz

MSB 'Mısır ile de anlaşmaya hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare deniz alanı kazanacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşmasına işaret edilerek, “Mısır’la da benzer bir anlaşmaya hazırız” mesajı verildi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, "Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir" denildi.