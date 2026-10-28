Bakan Çiftçi, AK Parti'li İnan ve Cemil Tugay'ı kabul etti
15:36, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
Bakan Çiftçi, AK Parti Genel Sekreteri İnan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'la görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Bakan Çiftçi, kabule ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Eyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Sayın Genel Sekreterimize ve Sayın Belediye Başkanımıza nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.
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