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Sağlık uzmanlarından ortak çağrı: Elektronik sigaraya geçit vermeyin

Sağlık uzmanlarından ortak çağrı: Elektronik sigaraya geçit vermeyin

Oğuzhan Ürüşan
13:19, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık uzmanlarından ortak çağrı: Elektronik sigaraya geçit vermeyin
10 uzmanlık kuruluşundan yeni tütün yasası için 5 şart: Elektronik sigaraya kesin yasak

Türkiye'de tütün kullanımına karşı hazırlanacak yeni yasal düzenlemeler öncesinde 10 uzmanlık kuruluşundan ortak çağrı geldi. Kuruluşlar, yeni yasaya destek vermek için beş şart ortaya koydu. Elektronik sigara ve yeni nesil nikotin ürünlerinin kesin olarak yasaklanmasını isteyen uzmanlar, sigaraların satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulmasını, tütün endüstrisine yönelik teşviklerin kaldırılmasını ve kapalı alanlarda hiçbir istisnaya izin verilmemesini talep etti. Kuruluşlar, "Tütün kontrolünde geri adım değil, daha güçlü koruma istiyoruz" çağrısında bulundu.

Türkiye'de tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelede yeni bir yasal düzenleme gündemdeyken, 10 uzmanlık kuruluşu kamuoyuna açık ortak bir mektup yayımladı. Çocukların ve gençlerin nikotin bağımlılığından korunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yeni yasaya koşullu destek vereceklerini açıkladı. Tütünle mücadelede mevcut yasaların uygulanmasında ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çeken kuruluşlar, yeni düzenlemenin yalnızca sigarayı değil, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetleri gibi yeni nesil ürünleri de kapsamasını istedi.

Sıkı denetim gerekli

Ortak açıklamada, Türkiye'de tütünle mücadelenin önündeki en büyük sorunun yeni yasa eksikliği değil, yürürlükteki düzenlemelerin yeterince uygulanmaması olduğu belirtildi. Özellikle sigara içilmesi yasak olan kapalı alanlarda denetimlerin artırılması, ihlallere yönelik yaptırımların tavizsiz uygulanması ve mevcut kazanımların korunması gerektiği vurgulandı. Yeni yasaya ancak beş temel koşulun tamamının karşılanması halinde destek verileceği belirtilerek, "Beşi bir yerde değilse, halk sağlığı için yeterli değildir" denildi.

Beş şart birden sağlanmalı

Yeni tütün yasasına destek vermek için beş temel şart ortaya koyan 10 uzmanlık kuruluşu, düzenlemenin halk sağlığını koruyacak şekilde hazırlanmasını istedi. Elektronik sigaradan kapalı alan yasaklarına, tütün ürünlerinin satışından sektörün denetlenmesine kadar birçok konuda somut talepler sıralayan uzmanlar, bu şartlardan hiçbirinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kuruluşların yeni yasa için belirlediği beş vazgeçilmez şart şöyle:

Tüm nikotin ürünleri kapsama alınsın:
 Yeni yasa yalnızca geleneksel sigaraları değil, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri, nikotin poşetleri ve gelecekte piyasaya sürülebilecek tüm tütün ve nikotin ürünlerini kapsamalı. Hiçbir ürüne yasal boşluk bırakılmamalı.
Elektronik sigaraya kesin yasak:
Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetlerinin üretimi, satışı ve ticareti kesin olarak yasaklanmalı. Bu ürünlerin herhangi bir gerekçeyle yasallaştırılmasına izin verilmemeli.
Tütün şirketlerinin etkisi önlensin:
 Tütün endüstrisinin yasa hazırlıklarına ve sağlık politikalarına müdahalesi engellenmeli. Kaçakçılık ve vergi kaybı gibi gerekçelerle yeni nikotin ürünlerinin yasallaştırılmasının önü açılmamalı.
Sigaralar kapalı dolaplarda satılsın:
 Tütün ürünlerinin üretimini ve satışını artıracak yatırım teşvikleri kaldırılmalı. Ürünlerin paketleri ve içerikleri standartlaştırılmalı. Market ve büfelerde sigaralar açık raflar yerine kapalı dolaplarda tutularak görünürlükleri azaltılmalı.
Kapalı alanlarda istisna olmasın:
Kapalı alanlarda sigara içme odaları, kabinler ve özel kullanım bölümlerine izin verilmemeli. Sigara içme alanları yalnızca tamamen açık yerlerde oluşturulmalı. Bu alanların üzerinin veya çevresinin kapatılarak yarı kapalı mekânlara dönüştürülmesi engellenmeli.

Tütün şirketlerine karşı koruma

Ortak açıklamada tütün endüstrisinin sağlık politikaları üzerindeki etkisinin önlenmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda, tütün şirketlerinin yasa hazırlıklarına ve kamu sağlığı politikalarına müdahalesine karşı önlem alınmasını talep etti. Özellikle yeni nesil nikotin ürünlerinin piyasaya girişini kolaylaştırabilecek düzenlemelerden uzak durulması istendi. Kaçak ürünlerle mücadelenin, bu ürünlerin yasallaştırılmasına gerekçe oluşturamayacağı vurgulandı. Kuruluşlar, "Tütün kontrolünde geri adım değil, daha güçlü koruma istiyoruz" çağrısında bulundu.

10 uzman kuruluş

Kamuoyuna yapılan çağrıya Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Çocuk Akciğer Sağlığı Derneği (ÇASD), Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Pediatrik Araştırmalar Derneği (PEDAD), Türk Pediatri Kurumu, Türk Toraks Derneği (TTD), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ve Ulusal Çocuk Göğüs Hastalıkları Platformu imza attı.

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