Ailekart üzerinden dev sosyal destek: Hak sahiplerine 56 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı

Aileleri ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi doğrultusunda başlatılan Ailekart, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre olarak çalışıyor. Bu yenilikçi altyapı sayesinde farklı sosyal destek programlarına ilişkin tüm ödemeler tek bir kart üzerinden vatandaşlara güvenle ulaştırılıyor.

15 FARKLI DÜZENLİ SOSYAL YARDIM TEK KARTTA TOPLANDI

Eylül 2025’te ilk olarak doğum yardımlarıyla başlatılan uygulama, 1 Temmuz 2026 itibarıyla kapsamını genişletti. Engelli ve yaşlı aylıklarının yanı sıra elektrik ile doğal gaz tüketim desteklerinin de aralarında bulunduğu 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi Halkbank aracılığıyla Ailekart'a tanımlandı. Kart sahipleri tüm kamu bankası ATM'lerinden çekim yapabiliyor.

3 MİLYON 580 BİN AİLEKART DAĞITILDI: DEV KAYNAK AKTARIMI

Bakanlık verilerine göre bugüne kadar 3 milyon 580 bin vatandaşa Ailekart dağıtımı gerçekleştirildi. Eylül 2025’ten bu yana doğum yardımı kapsamında 24 milyar 173 milyon liranın üzerinde ödeme yapılırken, Temmuz 2026’dan itibaren aktarılan düzenli yardımlarla birlikte toplam tutar 56 milyar 12 milyon lirayı aştı.

ANLAŞMALI İŞ YERLERİNDE İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hak sahiplerine sağlanan nakdi ödeme kolaylığının yanı sıra Ailekart'ın etki alanı genişletiliyor. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek yeni adımlarla birlikte Ailekart sahipleri, Bakanlığın anlaşma sağladığı özel ve kamu iş yerlerinde sunulacak özel indirimlerden de faydalanabilecek.

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