Çocukların kimlik bilgileri korunacak

Bakan Göktaş, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Mersin'de düzenlenen konferansın ardından açıklamalarda bulundu. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesiyle kritik bir eşiğin aşıldığını belirten Göktaş, “15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak, 15-18 yaş grubundaki çocuklara ise özel ve güvenli hizmet verilecek” dedi. Temel hedeflerinin çocukların gelişimlerini dijital dünyanın risklerinden korumak olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları söyledi: "Bu süreçte çocuğun yaşı ve yüksek yararı esas alınacak. Burada, çocukların gelişimi korunurken istismar ve sömürü risklerinin önlenmesini amaçlıyoruz. Yeni hesap açılışlarında e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılacak. Bu süreçte kimlik bilgileri değil, yalnızca yaş aralığı paylaşılacak ve kişisel veriler korunacak."

Mahinur Özdemir Göktaş, Fazlı Şahan.

AİLEYE YAKIN TAKİP

Türkiye genelinde mahalle, hane ve birey bazında sosyal risklerin önceden tespit edilmesini amaçlayan Sosyal Risk Haritası'na ilişkin de bilgi veren Göktaş, 1,5 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalarda 648 gösterge üzerinden hane bazlı analizler yapıldığını belirtti. Göktaş, “Amacımız, vakayı tespit ettikten sonra takip etmek ve aileyi güçlendirmek.”

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