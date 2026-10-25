Ankara’da askeri araç kazası: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu iki personel yaralandı
00:09, 25/10/2026, Pazar
AA
Albay Sayit Gökgöz, askeri araç kazası sonucu şehit oldu.
Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu, iki asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ekim 2026’da yaşanan kazada yaralanan personelin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."
Ekonomi
Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon liralık eğitim desteği: Cuma günü hesapta
Özgün
Milli Savunma Bakanlığı şehit bilgi kapısı: MSB şehit bilgisi sorgulama