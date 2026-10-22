Milli Savunma Bakanlığı şehit bilgi kapısı: MSB şehit bilgisi sorgulama
Millî Savunma Bakanlığının “Şehit Bilgi Kapısı” hizmeti, vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızın kayıtlarına ulaşma imkânı sunuyor. Vatandaşlar, aile büyüklerinin izini sürmek ve geçmişlerine ilişkin bilgi edinmek için Bakanlığın internet sitesindeki şehit listelerini inceleyebiliyor. Tarihî hafızamıza ışık tutan bu hizmet, aziz şehitlerimizin hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. İşte MSB şehit bilgisi sorgulama ekranı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk harp tarihinin en kritik dönemlerini kapsayan askeri arşivleri vatandaşların kullanımına sunarak "Şehit Bilgi Kapısı" uygulamasını resmi olarak erişime açtı. "Dedem nerede şehit oldu, ailemizde şehitlik kaydı var mı, MSB Şehit Bilgi Kapısı sorgulaması nasıl yapılır?" sorularına yanıt arayan milyonlarca vatandaş için tarihsel belge ve kayıtlara erişim e-Devlet ve MSB resmi portalı üzerinden kolaylaştı.
MSB şehit bilgisi sorgulama nasıl yapılır?
Bakanlığın dijitalleştirdiği platform; 1853-1928 yılları arasındaki yaklaşık 75 yıllık süreçte Kırım Savaşı, 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı), Osmanlı-Yunan Savaşı, Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı (Çanakkale, Kafkas, Hicaz-Yemen, Irak, Galiçya cepheleri) ve Milli Mücadele (Kurtuluş Savaşı) dönemlerinde şehadete erişen kahraman askerlerimizin kayıtlarını içermektedir.
Vatandaşlar, e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmetini seçerek veya MSB’nin resmi internet sitesindeki yönlendirmeleri kullanarak T.C. kimlik numaraları, ad-soyad, baba adı, lakap, doğum yılı ve memleket (il/ilçe/köy) ve birlik bilgileri girilerek filtrelemeleriyle arama yapabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı Şehit Bilgi Kapısı Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın