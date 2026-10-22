Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon liralık eğitim desteği: Cuma günü hesapta
18:04, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Işıkhan, şehit emanetleri ve gazi çocuklarına 609 milyon liralık eğitim desteği sağlanacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehitlerin emanetleri olan çocuklar ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik eğitim-öğretim yardımlarının 23 Ekim Cuma günü ödeneceğini açıkladı. 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi kapsamında 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon lira destek sağlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eğitim-öğretim yardımı ödemelerine ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Şehitlerin emanetleri olan çocukların yanı sıra harp ve vazife malulleri ile çocuklarını kapsayan ödemelerin 23 Ekim Cuma günü gerçekleştirileceğini bildiren Işıkhan, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.
Öğrencilere başarı dileklerini ileten Işıkhan, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
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