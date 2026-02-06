Kök maaşa beş aşamalı çözüm

Hükümet, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen kök maaş sorununa kalıcı çözüm bulmak için yeni bir modeli gündemine aldı. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Hizmeti' kapsamında, maaş artışlarının ötesine geçen ve emekli gelirini sosyal desteklerle tamamlayan 5 aşamalı bir reform paketi olarak tasarlanıyor. Amaç, her zam döneminde yeniden gündeme gelen en düşük maaş tartışmalarını sona erdirirken, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan emekliler için daha sürdürülebilir bir güvence oluşturmak.

1- SOSYAL YARDIMLARIN HARİTASI ÇIKARILIYOR

Modelin ilk adımında, farklı kurumlar tarafından sağlanan kira, yakıt, gıda ve nakit destekleri mercek altına alınacak. Dağınık yapıdaki yardımların tespit edilerek yeniden tasarlanmasıyla hem mükerrer ödemelerin önüne geçilmesi hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

2- MAAŞA DEĞİL HANE GELİRİNE BAKILACAK

Yeni sistemde destek kriteri yalnızca emekli aylığı olmayacak. Emeklinin ek geliri, ev sahipliği durumu ve hanedeki kişi sayısı gibi veriler dikkate alınarak bir gelir limiti belirlenecek. Bu sınırın altında kalanlar otomatik olarak destek kapsamına alınabilecek. Böylece sadece en düşük maaşı alanlar değil, düşük gelir grubundaki tüm emekliler korunmuş olacak.

3- BÜTÇE ALTYAPISI İÇİN HAZIRLIK

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Hizmeti'nin sosyal güvenlik sistemiyle entegre edilebilmesi için bütçe planlaması yapılacak ve ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli profiline ilişkin kapsamlı bir etki analizini parti kurmaylarıyla paylaştığı, alternatif finansman seçeneklerinin de bu çerçevede değerlendirildiği belirtiliyor.

4- DESTEKLER TEK ÇATI ALTINDA

Kulislerde öne çıkan başlıklardan biri de sosyal yardımların merkezi bir yapı üzerinden yürütülmesi. Bu adımla hem başvuru süreçlerinin sadeleşmesi hem de desteklerin daha şeffaf ve ölçülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda ayni yardımların önemli bölümünün nakde çevrilmesi de gündemde.

5- TAMAMLAYICI SİSTEM DEVREYE GİRECEK

Modelin en kritik ayağını ise maaş ile gerçek yaşam maliyeti arasındaki farkın sosyal desteklerle kapatılması oluşturuyor. Nakdi yardımın yanı sıra kira ve yakıt desteği verilmesi, çocuklu ailelere eğitim yardımı sağlanması ve geçimini yalnızca emekli maaşıyla sürdürenlere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirilmesi planlanıyor. AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, yüksek maaş alan emeklilere verilen bazı ikramiyelerin sınırlandırılarak oluşacak kaynağın düşük gelir grubuna aktarılması da tartışılan seçenekler arasında yer alıyor.







