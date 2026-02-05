Yeni Şafak
BYD'den yeni hamle: Song Ultra EV elektrikli SUV tanıtıldı

BYD’den yeni hamle: Song Ultra EV elektrikli SUV tanıtıldı

5/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
byd
byd

Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD, tamamen elektrikli yeni SUV modeli Song Ultra EV’yi ilk kez tanıttı. Dynasty serisinin B sınıfındaki ilk tam elektrikli üyesi olan araç, yüksek motor gücü, büyüyen gövde ölçüleri ve gelişmiş akıllı sürüş altyapısıyla dikkat çekiyor. Modelin, BYD’nin elektrikli araç rekabetini yeni bir aşamaya taşıması hedefleniyor.

Çinli üretici BYD, elektrikli otomobil portföyünü genişletmeye devam ediyor. Markanın paylaştığı ilk görsellerle birlikte Song Ultra EV, hem teknik özellikleri hem de konumlandırıldığı segmentle öne çıktı. Tamamen elektrikli yapısıyla öne çıkan model, Dynasty ailesi içinde B sınıfında konumlanan ilk SUV olma niteliğini taşıyor.

Güçlü motor ve büyüyen gövde

Song Ultra EV, 4.850 mm uzunluk ve 1.910 mm genişlik ölçüleriyle mevcut Song L EV’den daha büyük bir yapıya sahip. Araçta tek motorlu ve arkadan itişli bir sistem tercih edilirken, 270 kW güç üreten bu motor sayesinde SUV, 210 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Bu değerler, modelin serideki diğer elektrikli SUV’lara kıyasla daha performans odaklı bir çizgide konumlandığını gösteriyor.

Akıllı sürüş teknolojileri

Yeni Song Ultra EV’nin, isteğe bağlı LiDAR sensörüyle donatılabilmesi ve BYD’nin “God’s Eye B” adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemini kullanması bekleniyor. Bu altyapı, araçta Urban NOA olarak bilinen kentsel navigasyon pilotu başta olmak üzere çeşitli yarı otonom sürüş fonksiyonlarının devreye alınmasına imkân tanıyor.

Satış hedefleri ve Song serisinin konumu

Song ailesi, 2025 yılı genelinde 788 bini aşan satış rakamıyla BYD’nin toplam satışlarının yüzde 17’sinden fazlasını oluşturdu. Aralık ayında yaşanan satış gerilemesinin ardından, Song Ultra EV’nin seriye yeni bir ivme kazandırması amaçlanıyor. Modelin fiyat bilgisi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

