TOKİ Ankara sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ konut belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirmekte. Ankara Ayaş Hacırecep Mahallesi 298 Adet Konut Projesi kapsamında, TOKİ tarafından hak sahibi vatandaşlar için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Ankara Ayaş sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Ankara Ayaş Hacırecep Mahallesi’nde hayata geçirilen 298 Adet Konut Projesi kapsamında, TOKİ tarafından hak sahibi vatandaşlar için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kura çekilişiyle birlikte projede yer alan konutların hangi hak sahiplerine tahsis edileceği netlik kazandı. TOKİ Ankara Ayaş sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi ilan edilirken, hak sahipleri sonuçlara TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden ulaşabiliyor. Sözleşme imzalama işlemleri 12 – 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Ayaş Şubesi’nde imzalanacak. TOKİ Ankara Ayaş sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

