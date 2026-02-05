Yüzyılın Konut Projesi'nde TOKİ kura çekimi süreci aralıksız devam ediyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. Dün Kırşehir ve Düzce kuraları tamamlanırken, gözler bu haftanın kura listesine çevrildi. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Şubat ayın kura takvimi netleşti. Bu haftanın TOKİ kura takvimi, hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte 5-8 Şubat TOKİ kura çekimi takvimi

1 /5 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il gerçekleştirilen kura çekimleriyle açıklanmaya devam ediyor. Giresun etabıyla birlikte bu haftanın TOKİ kura çekimi takvimi tamamlanırken, vatandaşlar şimdi yeni haftada yapılacak kura çekimlerinin ayrıntılarına odaklandı. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı son bilgilere göre Şubat ayının ilk haftasını kapsayan kura programı netleşti. Bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce için kura çekimi yapıldı. Peki, TOKİ kura çekimi hangi illerde, hangi tarihlerde yapılacak?

2 /5 TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan ve birçok ilde sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. İşte 5-8 Şubat tarihleri arasında kurası çekilecek iller.

3 /5 TOKİ kura takvimi 2026: Bu hafta hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak? Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, 5-7 Şubat kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller: 5 Şubat'ta Kahramanmaraş, Afyonkarahisar 6 Şubat'ta Osmaniye 7 Şubat'ta Yalova, Kırıkkale TOKİ kurası çekilecek.

4 /5 İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde; Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

