İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 4 ilçede su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu. Peki, İzmir'de 4 Şubat 2026 Çarşamba günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar.

İzmirliler planlı su kesintisi programı hakkında bilgi almak istiyor. Açıklanan programda; 4 ilçenin bazı mahallelerinde sular kesiliyor. Peki İzmir'de nerede sular kesik, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun duyurduğu ilçeler, mahalleler ve saat aralığı...

İZSU 4 ŞUBAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 04.02.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: AKTEPE, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB Arıza nedeni: Elektrik Arızası





NARLIDERE SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 04.02.2026 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: ÇAMTEPE Arıza nedeni: Ana Boru Arızası







SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 04.02.2026 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: AKARCA, TEPECİK Arıza nedeni: Ana Boru Arızası









KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 04.02.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Arıza nedeni: Ana Boru Arızası





BORNOVA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır... Kesinti Süresi: Etkilenecek mahalleler: Arıza nedeni:







BUCA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

MENEMEN SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.





KINIK SU KESİNTİSİ

Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. KİRAZ SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

























ÇEŞME SU KESİNTİSİ

Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. TORBALI SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. URLA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.





















































SELÇUK SU KESİNTİSİ

Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. TİRE SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. BERGAMA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. KONAK SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. MENDERES SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. FOÇA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. BAYRAKLI SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. ALİAĞA SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. BEYDAĞ SU KESİNTİSİ Planlı bir su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.




































































































































































