SSK Bağkur emekli maaşı farkı 2026 ödeme tarihi ve günü 2026 Şubat ayı ile beraber milyonlarca vatandaşların gündemine geldi. En düşük emekli maaşına ilişkin olarak düzenlenen yasa tasarısı Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yer aldı. 16 bin 811 ile 20 bin lira arasında oluşan 3 bin 119 liralık fark için ödeme takvimi de belli oldu.

1 /12 EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı alanlar, 3 bin 119 liralık fark ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden çekebilirler.

2 /12 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HESAPLARA YATIRILACAK! Farklar tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.



3 /12 Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu. SGK'dan yapılan açıklamada emekli maaş farkının 4 Şubat 2026 Perşembe günü hesaplara yatacağı belirtildi.

4 /12 SGK AÇIKLADI: EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SGK tarafından yapılan açıklamada; "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



5 /12 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.



















6 /12 (4B) BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.







7 /12 KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ

Öte yandan kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalanlara Hazine desteği sağlanacak. Kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı Hazine desteği ile bu rakam 20 bin liraya tamamlanacak.

