Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2026 Şubat faizi hangi gün açıklanacak? PPK tarihleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için 2026 Şubat ayında beklenti artarken, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi araştırılıyor. Takvime göre Şubat 2026’da PPK toplantısı bulunmuyor. Merkez Bankası’nın yılın ikinci faiz kararı 12 Mart 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.

PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından 12 Mart 2026 tarihinde Mart ayı faiz kararını duyuracak. Böylece piyasaların yakından izlediği politika faizi ve para politikası mesajları netleşmiş olacak.

Ocak ayındaki TCMB faiz kararı ne olmuştu?

Bir önceki toplantıda Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürmüştü. Ocak ayında beklentiler 100–200 baz puan indirim aralığında yoğunlaşırken, karar 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşmişti.

TCMB 2026 PPK toplantı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı takvime göre PPK, 2026 yılında toplam 8 toplantı yapacak. Takvimde yer alan toplantı tarihleri şöyle:

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026