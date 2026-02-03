Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2026 Şubat faizi hangi gün açıklanacak? PPK tarihleri açıklandı

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine çevrildi. Fed’in yılın ilk faiz kararının ardından yatırımcılar, '2026 Şubat’ta PPK toplantısı var mı, ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. TCMB’nin yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacağı bildirildi.
PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından 12 Mart 2026 tarihinde Mart ayı faiz kararını duyuracak. Böylece piyasaların yakından izlediği politika faizi ve para politikası mesajları netleşmiş olacak.
Ocak ayındaki TCMB faiz kararı ne olmuştu?
Bir önceki toplantıda Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürmüştü. Ocak ayında beklentiler 100–200 baz puan indirim aralığında yoğunlaşırken, karar 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşmişti.
TCMB 2026 PPK toplantı takvimi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı takvime göre PPK, 2026 yılında toplam 8 toplantı yapacak. Takvimde yer alan toplantı tarihleri şöyle:
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026